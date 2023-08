Sensationsfund im Tim: Ein Kleidungsstück von 1793 aus Augsburger Stoff

Plus Ein gut erhaltenes Oberteil aus dem Jahr 1793 entpuppt sich als Sensationsfund für das Augsburger Textil- und Industriemuseum. Der Zufall und ein gutes Gedächtnis halfen dabei.

Sammler von Oldtimern kennen das erhebende Gefühl, wenn man die "matching numbers" findet. Jenen Motor zum Beispiel, der zur Karosserie eines alten Fahrzeugs passt. So ein Gefühl kam Anfang der Woche auch im Augsburger Textil- und Industriemuseum (Tim) auf. Dessen Direktor Karl B. Murr nennt es einen Knüller. Selten wie der sprichwörtliche Sechser im Lotto, wobei für diesen Glücksfall schon drei Zahlen ausreichen: die Drei, die Neun und die Sieben.

Ihren Anfang nimmt die Geschichte bereits im Januar dieses Jahres, als Michaela Breil, Historikerin und stellvertretende Leiterin des Textilmuseums, nach Trier reist, um die Sammlung des 2021 verstorbenen Modeexperten und -sammlers Ralf Schmitt in Augenschein zu nehmen. Seit seiner Kindheit sammelte Schmitt historische Mode von 1750 bis 1960 und restaurierte sie. In Augsburg bestückten seine Moderaritäten im Sommer 2021 die Ausstellung "Um angemessene Kleidung wird gebeten".