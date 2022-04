Spiel der Kräfte und Farben: Beatrice Schmuckers Werke führen in Zwischenwelten

Plus Beatrice Schmucker zeigt in der Augsburger BBK-Galerie Arbeiten zum Thema „Zwischenwelt“ – mit Öl, Kohle und viel Freiraum für die Fantasie.

Energie spürt man sofort beim Betreten des Saals, quasi aus dem Augenwinkel beim noch nicht entschlossen gesteuerten Blick auf die ersten Bilder, die einen „anzuspringen“ scheinen – kein schlechter Empfang.