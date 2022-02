Ausstellung

vor 18 Min.

Stefan Wanzl-Lawrence in der Ecke-Galerie: Absurde Szenen, skurrile Geschichten

Plus Stefan Wanzl-Lawrence zeigt in der Ecke-Galerie Malerei, Grafik und Zeichnung. Die Arbeiten des Künstlers sind nicht nur in stilistischer Hinsicht Balanceakte.

Von Edith Heindl

„’s marvelous – ’s wonderful“ nennt Stefan Wanzl-Lawrence seine Ausstellung, nach dem Jazz-Standard aus George Gershwins Musical Klassiker „Funny Face“. Die beiden ersten Worte des Songs über das Verliebtsein vertauscht er. Ein Ausnahmezustand, der die Realität verrückt, scheint Arbeits- und Darstellungsprinzip des Künstlers zu sein, wie die titelgebende Aquatinta-Radierung der Ausstellung zeigt: Fred Astaires und Audrey Hepburns Tanz auf dem Filmplakat der „Funny Face“-Verfilmung „Ein süßer Fratz“ überführt Wanzl-Lawrence als verrenkte Bewegungen eines nackten Paares.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen