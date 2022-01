Traf ein Literat einst einen Maler …

Plus Das Lettl-Museum stellt Kunstwerke des Augsburger Surrealisten Gedichten gegenüber, die in den frühen 1990er Jahren nach einer besonderen Begegnung entstanden sind.

Ein Museum zu gründen ohne dauerhafte staatliche Unterstützung oder einen Milliardär im Hintergrund, der einen aller Finanzsorgen enthebt, gehört zu den schwierigen Disziplinen. Vor gut zwei Jahren ist dies Florian Lettl sowie dem Lettl-Verein in Augsburg gelungen – nicht im Alleingang, sondern mit tatkräftiger Unterstützung etwa durch die Rotarier, aber auch durch Bernd Nill, der die lichtdurchfluteten Räume in der Zeuggasse zur Verfügung stellt. Seitdem beherbergt Augsburg auch das Lettl-Museum für surreale Kunst.