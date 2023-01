Ausstellung

vor 17 Min.

Ungewöhnliche Perspektiven und Beziehungskisten in der Ecke-Galerie

Plus In drei Gruppenschauen präsentieren sich die Mitglieder der Ecke-Künstlervereinigung. "1 von 3“ ist mit heißer Nadel gestrickt und ein wenig unübersichtlich geraten.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Jeweils im Dezember, Januar und Februar eines Jahres zieht vertragsgemäß die Ecke-Künstlervereinigung, respektive deren Mitglieder, mit ihrer Kunstproduktion in die Galerie Cyprian Brenner am Elias-Holl-Platz hinter dem Rathaus ein. 2022/2023 lösen sich dabei in relativ schneller Folge vier Ausstellungen ab, die inhaltlich in Bezug zueinander stehen: Nach der Ausstellung "Das kleine Format" vom Dezember folgen nun drei Gruppenschauen namens "1 von 3", "2 von 3" und "3 von 3", in denen aus der Präsentation "Das kleine Format" ausgewählte Kunstschaffende noch einmal gezeigt werden – und zwar kuratiert von den künstlerischen Beiräten der Ecke-Vereinigung, von Sebastian Lübeck, Jo Thoma und Thomas Sing.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

