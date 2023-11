Warum Salpeter für die Herrschenden so wichtig war

Unter dem Titel „Der kalte Drache“ veranstaltet die Augsburger Universitätsbibliothek eine Ausstellung über Salpeter. Der Stoff war die Grundsubstanz zur Herstellung von Schwarzpulver. Doch wurden ihm einst auch medizinische Kräfte nachgesagt.

Es war ein Segen und Fluch zugleich – mehr wohl ein Fluch: der Stoff Salpeter. Eine neue Ausstellung in der Schatzkammer der Zentralbibliothek der Uni Augsburg unter dem Titel „Der kalte Drache“ widmet sich dieser Substanz, die für die ersten Feuerwaffen, die Alchemie und die Feuerwerkskunst von zentraler Bedeutung war. Zu sehen sind Bücher und Druckgrafiken des 16. bis 20. Jahrhunderts sowie Gegenstände, die für das Handwerk des „Salpeterers“ notwendig waren. Entstanden ist die Ausstellung, die bis ins kommende Jahr hinein läuft, in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Umwelt und dem Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit.

Es sind wahre Kostbarkeiten, die hinter den Vitrinen zu entdecken sind: Ein Kupferstich aus der Schweiz von Johann Melchior Füssli aus dem Jahr 1724 zeigt die Arbeitsschritte der Salpeterproduktion aus dem frühen 18. Jahrhundert. Dazu ein Text, der, im Wissen darum, dass der Stoff am Ende dazu diente, Menschen zu verletzen oder zu töten, mit einem Gebet schließt, das um Vergebung bittet.

Brisantes Material in den Ställen der Bauern

Die Kenntnis über den Stoff Salpeter, so ist zu erfahren, kam im Mittelalter aus Ostasien nach Europa – vor allem, was seine Hauptanwendung betrifft: das Schwarzpulver. Man hatte entdeckt, dass sich diese Substanz in Kellern oder in Ställen bildet, in denen Vieh gehalten wurde. Bei ausreichend Luft wandelten Bakterien den tierischen Urin und organisches Material zu Salpeter um. Da Salpeter für die Kriegsführung wichtig war, lag es im größten Interesse der Landesherren, dass diese Erden aus den Ställen der Landwirte von eigens dafür ermächtigten Salpetern gesammelt und aufbereitet wurden.

Das Bild vom Salpeter als „kalter Drache“ stammt von Basilius Valentius, der im 16. Jahrhundert selbst Salpetersieder war. Foto: Universitätsbibliothek Augsburg

Ein Kupferstich aus der Ausstellung zeigt einen Blick in eine Salpeterhütte, in der die Salpetersieder am Werk sind, bewacht von einem Soldaten am Eingang. Zu sehen sind auch einige Gerätschaften der Salpeterer: ein Bottich mit Holzkohle, auch ein Holzasche-Kasten – durch Zugabe von Asche wurde die Salpeterlösung weiter umgewandelt. Auch ein Filter ist zu sehen: Mit Tüchern wurde die aus der gekochten Erde gewonnene salpeterhaltige Brühe gefiltert.

Bei den Illustrationen in den Büchern lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Man sieht einen Salpetersieder bei der „Geschmacks- und Feuerprobe“. Je schärfer und kälter der Salpeter schmeckte, je weniger Rückstände er bei der Verbrennung hinterließ, umso reiner war er. Was auch zu einer höchst gefährlichen Fehldeutung des englischen Philosophen Francis Bacon führte, der Salpeter für ein langes Leben empfahl. Wegen der kühlenden Eigenschaften des Stoffes ideal bei Fieber und auch, weil er angeblich das übermäßige Erhitzen der Lebensgeister im höheren Alter verhinderte. Dringend wird davon abgeraten wegen der möglichen Vergiftungserscheinungen.

Lesen Sie dazu auch

Knatterndes Feuer am Himmel

Die Alchemie ließ manch weitere wilde Vorstellungen blühen: Das Bild vom Salpeter als „kalter Drache“ stammt von Basilius Valentius aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, hinter dessen Pseudonym sich ein Salzsieder verbarg. Sein „kalter Drache“ sei „in Höhlen unterwegs“, meinte er. Dieser Drache ist in den Buch-Illustrationen zu entdecken. Eine andere Vorstellung der Alchimisten stammt von Jacob Böhme. Für ihn war Salpeter eine Art metaphysische Ursubstanz der göttlichen Schöpfung – weil sie Widersprüche in sich eint, das Kalte, Salzige, das auf Kohlen gestreut „eine knatternde Feuererscheinung“ hervorruft. Paracelsus vermutete sogar, dass Salpeter und Schwefel auch als Prinzipien für die Erklärung des Blitzes taugen.

Blitze, Himmel, „knatternde Feuererscheinung“ – ein letztes Kapitel der Ausstellung widmet sich dem Feuerwerk. Es zeigt, dass die Feuerwerkskunst den Herrschern gerne zur Selbstdarstellung diente. Ein Festbericht mit einer Abbildung von so einem Feuerwerk mit staunender Festgesellschaft anlässlich der Taufe des Herzogs Friedrich von Württemberg im herzoglichen Lustgarten gibt einen Eindruck von so einem Spektakel.

Die Ausstellung läuft bis 25. Februar 2024 in der Schatzkammer der Zentralbibliothek der Universität Augsburg; geöffnet Montag bis Freitag 8.30 bis 21 Uhr, Samstag 9.30 bis 16 Uhr.