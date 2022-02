Werkschau der Studierenden: "lauter Vorfreunde"

Die Absolventen der Hochschule für Gestaltung präsentieren ihre Abschlussarbeiten für ein kleines Publikum wieder vor Ort. Im Februar folgt eine Videodokumentation für jedermann.

Für die Ohren, für die Augen - und vor allem wieder zum Anfassen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause stellen die Absolventinnen und Absolventen der Fakultät für Gestaltung ihre Abschlussarbeiten dieses Wintersemester wieder vor Ort in der Hochschule aus. Zumindest für Angehörige und Fachpublikum, erklärt der Dekan der Fakultät, Daniel Rothaug. Im Februar folgt eine virtuelle Videdokumentation für jedermann, in der man "im digitalen Raum die Werkschau abschreiben kann". Das erklären die beiden Organisatorinnen Patricia Urbas und Daniela Hach, mit denen erstmals Alumni die Planung der Werkschau in die Hand genommen haben.

Rund 60 Absolventinnen und Absolventinnen aus vier verschiedenen Studiengängen schließen im Wintersemester 2021/2022 ihr Studium ab. 40 Abschlussarbeiten lassen sich dieses Wochenende für Angehörige auf den Fluren der Hochschule begutachten. Sie werden gefilmt und ab Mitte Februar online gestellt. Von einer Rezeptbox für Wildgerichte, über eine akustische Schnitzeljagd, bis hin zu einem Buch über die Folgen von Plastik für die Umwelt reicht das Spektrum. Ein Trend, der sich unter den Abschlussarbeiten beobachten lässt: Das Analoge und die Haptik rücken wieder in den Vordergrund, die Pandemie und ihre Folgen werden reflektiert.

Unter ihnen: Oliver Quiring, der sich bewusst gegen etwas Digitales entschieden hat. Als die Absolventen ihre Arbeiten vor Beginn der Werksschau aufbauen, ist er dabei, mit einer Pipette in der Hand Wasser auf Flies zu tröpfeln. Hinter ihm ein Synthesizer, durch Kabel verbunden mit dem Flies. Töne schallen, je nach dem, wie viel Wasser er darauf gibt, werden sie lauter oder leiser. Die Idee dahinter: "Wie kann man Wasser nutzen, um Klang zu erzeugen?", erklärt der Absolvent des Studiengangs Interaktive Medien. Wasser, etwas so Alltägliches, soll damit und auf zwei weiteren Installationen, die er geschaffen hat, in ein neues Licht gerückt werden.

Hell und orange lacht einem auf den Fluren der Hochschule zudem der "Vorfreund" entgegen: Ein etwa 40 Zentimeter hohes Plexiglas-Objekt mit Timer und einer Zunge. Die Idee dahinter: "Das Warten auf etwas zu zelebrieren. In der Pandemie hat man häufig die Vorfreude verloren", findet die Absolventin des Bachelors für Kommunikationsdesign, Franziska Lorenz. Die Zunge, ebenfalls bunt und aus Plexiglas, lässt sich beschriften und in den "Mund" des Vorfreunds stecken. "Um die Vorfreude auf der Zungenspitze zu haben", sagt Franziska Lorenz, die dabei ist, das Wort "Werkschau" darauf zu schreiben.

