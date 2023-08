Ausstellung

Wo wilde Farbwesen von einem "Bunten Schwaben" künden

Plus In der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld feiert die Kunstausstellung den 70. Geburtstag des Bezirks. Das Konzept der Schau reicht dabei bis in ferne Länder.

Von Manfred Engelhardt

Mit einer Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks spiegelt eine Ausstellung das kreative Schaffen eines „Bunten Schwaben“ (so der Titel) wider. Gudrun Szczepanek hat in der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld die Arbeiten von elf Künstlerinnen und Künstlern der Region thematisch überzeugend kuratiert. Gemälde, Skulpturen, Grafiken und Fotoarbeiten, Videokunst und Installationen bieten einen spannungsvollen Rundgang. Im Erdgeschoss sind es Landschaften und Land-Art, die man auf unterschiedlichste Weise erlebt, in der ersten Etage finden Begegnungen zum Thema „Menschen und Orte“ statt. Die gesehenen, bearbeiteten, künstlerisch weitergesponnenen Landschaften sind vom Allgäu und vom Bodensee bis hin zum Donaugebiet zu finden; aber auch Reminiszenzen aus aller Welt vom Norden bis Afrika nehmen hier Gestalt an.

Empfangen wird man im Erdgeschoss von den Gefilden und Atmosphären aus der Heimat. Der Kemptener Horst Heilmann präsentiert in Acryl kristalline Bergvisionen in halb abstrahierten Farbstufen. Die Fotos von Brigitte Heintze ( Stadtbergen) setzen unter dem Titel „Neue Kleider für die Landwirtschaft“ prall bunte Stoffballen in die nahen heimatlichen Wiesen und Waldränder – ein ironisches Spiel, das nette Effekte erzeugt. Arbeiten von Heintze gibt es auch im Obergeschoss im Themenrahmen „Die Welt zu Gast in Schwaben“. Darin bekommen finnische Landschaften, mit zerschnittenen und neu zusammengefügten übermalten Fotos und Videostills, eine mysteriöse Dimension.

