Ausstellung

vor 32 Min.

Wolf Noack stellt im Abraxas seinen Sprung ins Dunkle aus

Plus Die Retrospektive von Wolf Noack im Kulturhaus Abraxas zeigt den Weg des Augsburger Künstlers in die Abstraktion.

Von Edith Heindl

„Ich nehme Sie mit, als Assistent an die Akademie nach München!“ 1968 bot Kunstprofessor Heinz Butz dem damals 26-jährigen Wolf Noack eine einmalige Chance. Noack, damals Butz’ Student an der Städtischen Werkkunstschule Augsburg, konnte das Angebot nicht wahrnehmen. Das Vertrauen seines Professors in seine Fähigkeit aber hat Noack bewahrt. 30 Jahre später entschied er: „Jetzt nehme ich mich selbst mit: in die Kunst!“ Und verkaufte 1998 seine Werbeagentur und wagte das Experiment.

