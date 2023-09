Besser spät als nie: Bildhauer Huber erhält Kunstpreis des Bezirks

Plus Der Bezirk Schwaben vergibt seinen Kunstpreis an den international renommierten Allgäuer Bildhauer Stephan Huber. Endlich!

Als Erstes fragt man sich natürlich: Wie bitte? Den hat er noch nicht? Nein, den Preis hatte er tatsächlich noch nicht, der Künstler Stephan Huber. Gut möglich, dass die Jury des Bezirks Schwaben ebenfalls überrascht war und sich dann sehr schnell einigen konnte. Auf jeden Fall liegt der Bezirk Schwaben bei der Verleihung seines Kunstpreises - mit 10.000 Euro dotiert - an Stephan Huber goldrichtig. Er gehört zu den wenigen Künstlern aus der Region, die sich nicht nur regional und national, sondern auch international einen Namen gemacht haben. Wie viele sind schon zur Biennale in Venedig eingeladen worden? Huber jedenfalls schon im Jahr 1999. Vergleichen kann man das im Sport zum Beispiel damit, dass ein Fußballspieler zur Nationalmannschaft eingeladen wird. Viel mehr geht da nicht.

In gewisser Weise könnte man also sagen, dass der Bezirk Schwaben, der den Kunstpreis seit 1966 alle zwei Jahre vergibt, ein wenig spät dran ist bei der Auszeichnung von Huber. Erst hat der Bildhauer, der seiner Allgäuer Heimat immer verbunden geblieben ist und diese oft auch zum Thema seiner hochgelobten Arbeiten gemacht hat, national, dann international für Aufsehen gesorgt - und jetzt bekommt er auch aus seiner Heimat die Anerkennung über den Preis. Aber besser spät als nie.