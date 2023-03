Ein Meistererzähler im Gespräch: Michael Köhlmeier ist Gast beim Literaturabend

Zum AZ-Literaturabend kommt diesmal Michael Köhlmeier als Star-Gast – und auch beim Salon in der Stadtbücherei steht reichlich Prominentes zur Debatte.

Diesmal also ein 14-Jähriger in Pubertätsschwankungen als Ich-Erzähler; dann sein Ausgesetztsein einem Großvater, der nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird; dazu schließlich ein gestohlenes Auto und eine geladene Pistole; und auch größere Fragen wie: Ist dieser aus der Zeit gefallene Kerl nun ein richtiger Mann? Und wie werden wir schuldig, wofür tragen wir Verantwortung?

Es gibt viel zu erlesen im neuen Roman von Michael Köhlmeier, „Frankie“. Diesen vorzustellen kommt er am Freitag, 17. März, als Stargast zum Literaturabend unserer Zeitung in die Augsburger Stadtbücherei.

In der Augsburger Stadtbücherei ist Michael Köhlmeier zu Gast

Im Gespräch zur Lesung mit Redakteur Wolfgang Schütz wird es um das Viele und die Vielfalt dessen gehen, was dieser österreichische Meistererzähler zuvor schon alles zu erlesen gegeben hat. Das höchst prominente Aufeinandertreffen von Charlie Chaplin und Winston Churchill im Bestseller „Zwei Herren am Strand“ etwa. Klassische Märchen auch, große Romanwürfe wie „Abendland“. Und zuletzt die alle sieben Leben und damit Jahrhunderte umfassende Autobiografie des titelgebenden Katers „Matou“.

Wie findet er seine Stoffe? Oder wie finden diese ihn? Und wie hat er, der inzwischen längst ein vielfach prämierter Autor ist, sich in den nicht wenigen Jahren zuvor, seinen Glauben bewahrt, dass das Erzählen sein Leben sein kann? Und wie ist dieses Leben nun an der Seite einer ebenfalls sehr erfolgreichen Autorin, seiner Frau Monika Helfer? Es gibt viel zu bereden.

Kritikerrunde beim Literaturabend der Augsburger Allgemeinen

Auch im zweiten Teil des Literaturabends. Dann nämlich wird wie immer im Quartett über besondere Romane des Frühjahrs diskutiert. Auf der Bühne debattieren der Buchblogger Marius Müller, der Buchhändler Kurt Idrizovic sowie Stefanie Wirsching und Richard Mayr (von der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen).

Gesprochen wird über folgende Bücher: „Der junge Mann“ von Annie Ernaux. In dem schmalen Band erzählt die Nobelpreisträgerin von einer Affäre in den 90er Jahren. Eine langjährige Leidenschaft offenbar wiederum der Österreicher Arno Geiger in „Das glückliche Geheimnis“. Der Amerikaner Percival Everett ist mit dem Thriller „Die Bäume“ vertreten, mit dem er es auf die Shortlist für den Booker-Preis schaffte.

So kommen Sie an Tickets für den AZ-Literaturabend

Außerdem gibt es an diesem Abend Lese-Empfehlungen für den Nachwuchs. AZ-Kulturredakteurin Birgit Müller-Bardorff wird kurz wichtige Romane für junge Leserinnen und Leser vorstellen. (AZ)

Info: Der Literaturabend mit Michael Köhlmeier findet am Freitag, 17. März, um 19 Uhr im Foyer der Augsburger Stadtbücherei statt. Die Karten kosten 12 Euro und sind zu erhalten bei der Buchhandlung am Obstmarkt sowie an allen bekannten Reservix-VVK-Stellen, auch in der Maximilianstr. 3 in Augsburg.