Basilikachor: Fast zu schöne Musik zum Leid

Es mag zutreffen, dass die Entchristlichung unserer Gesellschaft voranschreitet. Doch gibt es Momente, in denen der Wert christlichen Kulturgutes (des Verlorengehenden) aufblitzt, wie am Palmsonntag im Passionskonzert mit dem Basilika-Chor und -Orchester in St. Ulrich und Afra in Augsburg. Unter dem Leitmotiv „Christus“ wurde mit einem Passionskonzert erstmals auf die Karwoche eingestimmt. Der Chor war auf einer Tribüne vor der Altarlandschaft aufgestellt, darüber das verhüllte Kreuz.

