Wenn die Söhne mit den Vätern spielen

Plus Das in Bayerische Kammerphilharmonie präsentierte ein aufschlussreiches Programm, das der Generationenfolge gewidmet war – von Komponisten, aber auch Interpreten.

Zwischen gravitätischer Schwere und leicht federnder Anmut bewegte sich die Bayerische Kammerphilharmonie in ihrem Konzert im Kleinen Goldenen Saal. Gewidmet den „Vätern & Söhnen“ hatten die 13 Streicher (unterstützt vom Cembalo und einem Fagott) natürlich Johann Sebastian Bach einen seiner zahlreichen musikalischen Söhne gegenübergestellt. Aber auch die beiden Solisten mögen ausschlaggebend für die Themenwahl gewesen sein: Konzertmeister Gabriel Adorján spielte die Solovioline in Telemanns A-Dur-Konzert aus der „Tafelmusik I“, den Soloflötenpart übernahm sein Vater András Adorján.