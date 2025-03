Große Wagner-Oper mit schlanker Besetzung: Vier Solisten präsentierten die intensivsten Szenen

Er hatte geladen und die Gäste kamen: Im Kleinen Goldenen Saal genoss eine stattliche Zuhörerschaft die Soiree des Augsburger Richard-Wagner-Verbands, der sich einer nun schon über 140-jährigen Existenz rühmen darf. Und das Programm hatte es buchstäblich in sich: Was trifft den Meister besser als das Herzstück seines Schaffens, „Tristan und Isolde“, in Ausschnitten auf den Punkt gebracht mit wesentlichen Stationen des Liebesdramas zwischen den Welten.

Manfred Engelhardt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sally du Randt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausschnitt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis