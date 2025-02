Wenn das Akkordeon das Klavier verdrängt: Olivia Steimel spielt in der Brechtbühne

Nur eine Stunde Musik, aber welch hochinteressantes Programm! Drei Werke aus der klassischen Hälfte des 18. Jahrhunderts; drei Komponisten, die sich auch über ihren einstigen Notenverleger Artaria gekannt haben dürften; drei Stücke, die nicht zuletzt durch ihre temperamentvolle Wiedergabe jetzt auf der Brechtbühne stark bewegten. Im Zentrum des Abends der berühmteste der drei Tonschöpfer: Haydn mit seinem wohl bekanntesten Klavierkonzert Nr. 11 – nun aber gespielt nicht original auf dem Hammerklavier, sondern zusammen mit den Philharmonikern unter GMD Domonkos Héja auf dem Akkordeon von Olivia Steimel, der Spielzeit-Artistin in Residence. Nun war es neu, frisch, anders zu hören – auf einem Instrument, das es zu Haydns Lebzeiten noch nicht gab, aber nicht so viel später, in den 1820er-Jahren, als Harmonikainstrument mit Balg federführend in Wien entwickelt wurde.

Rüdiger Heinze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brechtbühne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klavier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis