Was der junge Mozart mit auf die große Reise nahm

Der „Star des Abends“ ist von unscheinbarer Gestalt. Ein schmaler hölzerner Kasten, der ein Tischchen als Unterlage benötigt, denn über eigene Beine verfügt er nicht. Voilà, das „artige Clavierl“ ist da, jenes Clavichord, das die Familie Mozart einst in Gebrauch hatte und das nun auf Initiative der Deutschen Mozart-Gesellschaft (DMG) in Form eines Nachbaus wieder nach Augsburg gekommen ist. Im Rahmen eines Präsentationsabends im Leopold Mozart-Haus stellten DMG-Präsident Christoph Hammer und der Wiener Tasteninstrumente-Restaurator Alfons Huber die Neuanschaffung vor, sekundiert von Simon Pickel vom städtischen Mozartbüro, der am selben Abend im Raum nebenan eine Sonderausstellung über Anna Maria, Wolfgangs Mutter und Leopolds Ehefrau, eröffnete (Besprechung folgt).

Der Nachbau, den der Wiener Spezialist Albrecht Czernin gefertigt hat – auch er war zur Präsentation nach Augsburg gekommen –, ist ein Instrument für den intimen Gebrauch. So wie alle Clavichorde bis ins 19. Jahrhundert hinein, denn bis zum Siegeszug der Hammerklaviere war das Instrument gedacht fürs häusliche Musizieren, fürs Üben, bei Komponisten auch als praktisches Hilfsmittel für die Arbeit. Und fürs Reisen tauglich: Eben hierfür hatte Leopold Mozart 1763 ein solches „Clavierl“ beim nachmals berühmten Augsburger Instrumentenbauer Johann Andreas Stein in Auftrag gegeben im Vorfeld der großen Europareise, damit der sieben Jahre alte Wolfgang und seine elfjährige Schwester Nannerl unterwegs in die Tasten greifen konnten. Das Originalinstrument hat sich erhalten, findet sich heute im Nationalmuseum in Budapest. Alfred Czernin hat es, in fachlichem Austausch mit Alfons Huber, schon einige Male nachgebaut, nun eben auch für Augsburg.

Der Vorzug dieses Instruments: seine „Leisstärke“

Im hiesigen Leopold Mozart-Haus hat das Mini-Barocktheater die richtigen Dimensionen für den Neuzugang. Denn das Clavichord ist, Alfons Huber wies mit Nachdruck darauf hin, ein Instrument der verhaltenen Töne. Die „Leisstärke“ sei das Pfund, mit dem das Clavichord zu wuchern vermöge, erklärte Huber dem Publikum und führte weiter aus, dass dem auf Steinway-Donner geeichten heutigen Ohr der Klang des Clavichords erst einmal schütter vorkommen müsse. Aber wenn man sich auf ihn einlasse, werde man erleben, dass er subjektiv immer lauter werde. Hubers dringlicher Rat: „Bitte klatschen Sie erst am Ende des Abends, andernfalls sind Ihre Ohren wieder zu für mindestens fünf Minuten!“

An Christoph Hammer war es nun, Hubers Erläuterungen die Probe an den Tasten folgen zu lassen. Und tatsächlich, nach dem ersten Hör-Erstaunen – liegt da vielleicht nicht doch Dämpfer auf den Saiten? – stellte sich der Eindruck ein, dass der fadenfeine Klang des Clavichords vom Ohr rasch als etwas völlig Normales wahrgenommen wird. Hammer, als Professor am Leopold Mozart College selbst Experte für alte Tasteninstrumente, präludierte zunächst, um das Auditorium vertraut mit dem Clavichord zu machen, trug später ein Stück aus Mozarts Londoner Notenbuch vor und gab zuletzt die Variationen über ein Lied von Christian Ernst Graf zum Besten (KV 24). Alles früheste Kompositionen Wolfgangs, von denen Alfons Huber sagte, sie spiegelten den Gebrauch des Clavichords als das zu jener Zeit gebräuchlichste Instrument für das noch sehr junge Genie.

In einer Hinsicht dem modernen Klavier haushoch überlegen

Ohne Frage ein musikalisch und historisch ergiebiger Abend, erfuhr man doch noch vieles Weitere über das Clavichord, etwa über dessen lückenlosen Obertonaufbau (30 messbare Obertöne, sagt Huber, im Vergleich zu den sechs bis acht beim heutigen Klavier) oder über die Besonderheit des Spiels, das es dem Vortragenden ermöglicht, beim Anschlag der Clavichord-Taste den Ton individuell zu modifizieren, wie Hammer demonstrierte. Eine Veranstaltung, die alles andere war als eine akademisch trockene Präsentation, so locker wie hier Erläuterungen und Live-Exempel ineinander flossen.

Das Clavichord wird künftig seinen Platz im Leopold Mozart-Haus haben, ab und zu soll es, wie Christoph Hammer im Gespräch mit der AZ erklärte, in Konzerten im Haus oder in vergleichbaren intimen Räumen erklingen. Hammers Angaben zufolge hat der Nachbau rund 14.000 Euro gekostet, ein Betrag, für den die Stadtsparkasse, die Sparkassen-Stiftung und die Stadt gemeinschaftlich aufkommen. Eine ausgezeichnete Wertanlage, resümierte Alfons Huber mit Blick nicht zuletzt auf die handwerkliche Qualität: „Mit diesem Instrument ist es wie mit einem guten Rotwein, mit zunehmendem Alter wird es immer besser.“