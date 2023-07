Botanischer Garten

17:30 Uhr

Musikalisches Glück zwischen Gewitter und Gewitter

Plus Kurt Rosenwinkel und sein Publikum finden die Lücke unter freiem Himmel im Botanischen Garten. Das Jazzsommer-Konzert wird zum außergewöhnlichen Ereignis.

Von Reinhard Köchl

Glück muss der Musiker haben. Dann funktioniert es mit einem Konzert unter freiem Himmel, an dem gerade ein schweres Gewitter im Augsburger Land aufzieht. Natürlich hatte es schon zuvor genieselt, als Kurt Rosenwinkel und sein Quartett das mit Spannung erwartete Gastspiel im Botanischen Garten mit einer kleinen Verspätung angingen. Es tropfte mal mehr, mal weniger, aber nie so stark, dass einer hätte gehen müssen. Sie oder er hätten sonst etwas versäumt – ein wunderbares Konzert, eines der mithin besten vielleicht in der 31-jährigen Historie des Augsburger Jazzsommers. Selbst Petrus muss ein Rosenwinkel-Fan sein, denn er öffnet erst nach dem letzten Ton seine Schleusen – aber dann richtig, mit allen Schikanen, Blitz, Donner und sintflutartigen Regenfällen.

Dass der seit langem in Berlin lebende amerikanische Gitarrist neben anderen Qualitäten womöglich über prophetische Gaben verfügt, stellt er bei der heftig erklatschten Zugabe unter Beweis. „Denken Sie an uns, wenn Sie nachher wieder zu Hause sind“, lächelt der 53-Jährige zur Einleitung von „Welcome Home“ – frei übersetzt: Schön, wieder daheim sein zu können –, einem der vielen hinreißend nahbaren Themen, mit denen er an diesem außergewöhnlichen Abend permanent die Menschen in ihren Capes und Schirmen um den Pavillon umarmt.

