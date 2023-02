Brass-Musik

24.02.2023

Unüberhörbar mit Druck und Strahl: Im Abraxas tönt die "Brazzeria Brass Band"

Plus Ein Urklang-Ereignis: Im Abraxas lässt die Brazzeria Brass Band den Sound von New Orleans aufleben – aber im Mix mit Sting, Ed Sheeran und George Bizet.

Von Rüdiger Heinze

Der Fasching ist vorbei und das Brechtfestival zu Ende, aber im Kulturhaus Abraxas reißt die ausgelassene Stimmung nicht ab – von einer Band, die wunderbar zur Brecht-Parade gen Lechhausen gepasst hätte, da sie bekennend die Tradition der „marching band“, wie sie speziell in New Orleans leibt und lebt, ins 21. Jahrhundert überführt. Also diese Tradition von gelegentlich melancholischer, meist aber auftriebig-swingender Umzugsmusik voller Blues-, Jazz- und auch militärischer Einflüsse, mit der das Volk am Straßenrand mitgerissen wird.

