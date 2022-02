Brecht-Festival

18:01 Uhr

Wie Brecht die Filmemacherin Zoe Beloff inspiriert

Plus Marxisten, Exil und Hollywood: Die US-Künstlerin Zoe Beloff und ihre filmische Auseinandersetzung mit dem Dichter und Dramatiker.

Von Richard Mayr

Der Publikumsandrang war überschaubar am Montagabend, als Filme der US-Künstlerin Zoe Beloff in der Festivalzentrale im Textilmuseum gezeigt wurden. In den drei Beiträgen, die präsentiert wurden, hat sich Beloff je unterschiedlich mit Brecht auseinandergesetzt. „Two Marxists“ in Hollywood schafft eine Brücke zwischen dem russischen Regisseur Sergei Eisenstein und Bertolt Brecht, die beide kurze Zeit für die Traumfabrik in Hollywood gearbeitet hatten, dort aber nie wirklich Fuß fassen konnten.

