Auf Biegen und Brechten

Plus Auf der Bühne des Parktheaters lieferten sich vier Poetry-Slammer einen literarischen Wettkampf. Im Zentrum dessen und zugleich ganz weit weg: Das Brechtfestival.

Ein selbst verfasster Text, ein Zeitlimit, der Applaus entscheidet – so die Rahmenbedingungen. Im Mittelpunkt: Vier Wortkünstler, die beim diesjährigen Poetry-Slam des Brechtfestivals mit ihrer Poesie um die Gunst des Publikums kämpften. Der Bogen, der die gedruckten oder auswendig rezitierten, gerappten und gesungenen Worte heuer umspannen sollte, waren Bertolt Brechts Svendborger Gedichte. Der Bezug zu Brechts Exilliteratur – in den meisten Fällen weithergeholt. Doch genau dadurch entstand der Humor, der die Veranstaltung charmant machte.