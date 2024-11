Teilnehmer für einen zweitägigen Tanzmarathon sind gesucht

Das Brechtfestival bringt im Februar 2025 einen besonderen Wettkampf nach Augsburg: einen Tanzmarathon im Stil der 1930er Jahre. In den „48 Stunden von Augsburg“ wird ausdauernd zu unterschiedlichen Rhythmen getanzt. Das Theaterspektakel spiegelt die Vielfalt der Augsburger Stadtgesellschaft in unterschiedlichen Tänzen und Tanzwettbewerben. Eine Registrierung zum Langstreckenwettbewerb ist bis 20. Dezember 2024 unter brechtfestival.de/tanzmarathon möglich.

Neben Ballett und beliebten Gesellschaftstänzen wie Salsa, Tango, Lindy Hop und Techno-Rave bringen lokale Tanzgruppen und -vereine gemeinsam mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege acht ausgewählte Augsburger Volkstänze aufs Parkett, darunter Shir mit der Tanzgruppe der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben Augsburg, Sirtos mit der Tanzgruppe des Griechisch-Makedonischen Vereins Augsburg sowie Rheinländer und Semamme zu Ehren von Yasar Dogan.

Augsburg tanzt: Brechtfestival 2025 präsentiert Tanzmarathon

Dreh- und Angelpunkt des Tanzspektakels ist ein Langstreckenwettbewerb: Wer ihn gewinnen will, muss 48 Stunden auf der Tanzfläche bestehen und in drei abendlichen Shows Performance-Punkte vor einer Fachjury sammeln. Als Belohnung locken 5.000 Euro Preisgeld. Zusätzlich zum Langstreckenwettbewerb finden kleinere Tanzwettbewerbe für Kurzentschlossene statt. Auch das Publikum darf nach Lust und Laune mittanzen. Veranstaltungsort ist Brechts Kraftklub, ein ehemaliges Möbelhaus, das 2024 vom Brechtfestival als Festivalzentrale in Stand gesetzt wurde.

„Die 48 Stunden von Augsburg werden ein brecht’sches Gesamtkunstwerk, das die Widersprüche unserer Zeit zum Tanzen bringt“, erklärt Festivalleiter Julian Warner. Um die Teilnehmenden des Tanzwettbewerbs in der Vorbereitungsphase zu unterstützen, produziert das Brechtfestival gemeinsam mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege Lernvideos zu jedem der ausgewählten Augsburger Volkstänze. Die Videos werden bei der Pressekonferenz zum Brechtfestival am 10. Dezember veröffentlicht und sind im Anschluss auf brechtfestival.de und heimat-bayern.de einsehbar. Zum Langstreckenwettbewerb zugelassen sind Teilnehmende ab 18 Jahren mit ärztlichem Attest. Der Wettbewerb findet unter medizinischer Aufsicht statt.