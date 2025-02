Wo Bert Brecht auf Nazim Hikmet trifft

Sie proben auf wechselnden Bühnen, in Vereinsräumen, sogar in einem Einkaufszentrum. Das neu gegründete Ensemble Echolot, bestehend aus dem Kulturaktivisten Düzgün Polat sowie dem Regisseur, Tänzer und Autor Hüseyin Yildiz und wechselnden Tänzern aus Deutschland und der Türkei, hat mit dieser Wanderung kein Problem. Auch wenn sie langfristig eine feste kleine Bühne suchen, ist die Flexibilität, das Unbequeme Teil ihrer Entwicklung. Künstlerisches Zentrum ist die von Yildiz und einer Geschäftspartnerin gegründete Tanzschule in Ankara. Geplant ist, so Polat, in Kooperation mit dieser und Augsburger Künstlern in Augsburg „postmigrantische“ Kunst aufzuführen. Also Kunst, die Einwanderung und heterogene Identitäten nicht als fremd, sondern als Normalfall aufnimmt.

Derzeit proben sie für „Stimmen des Widerstands, Direnis sesleri“, das am Sonntag im Rahmen des Brechtfestivals uraufgeführt wird. Sechs Tage vorher herrscht ein wenig Nervosität. Zwei Scheinwerfer haben sie heute im Internationalen Kulturzentrum in Lechhausen aufgestellt, ein provisorisches Bühnenbild mit Koffern, Stöcken und Stühlen, dahinter der Bildschirm für die Obertitel. Das Stück ist eine selbst entwickelte szenische Collage in sieben Episoden, ein Dialog von und mit Bertolt Brecht (1898-1956) und Nazim Hikmet (1902-1963). Er erzählt vom Leben, stellt An- und Einsichten einander gegenüber. „Nach dem Krieg sind sich Brecht und Hikmet wohl ein einziges Mal begegnet, in Berlin“, erklärt Polat. Im Stück kommen die beiden fiktiv zusammen, Nazim Hikmet lädt Bertolt Brecht ein, dramaturgisch begleitet und verwoben mit Musik und Tanz (Safa Özdemir und Selim Hasgül).

Tanz macht Brecht und Hikmet lebendig

Ein halbes Jahr lang haben Polat und Yildiz, der seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt inzwischen nach Augsburg verlegt hat, die Texte der beiden Dichter gesichtet. Das Skript hat 23 Seiten, meist ist es Türkisch, die deutschen Obertitel werden im Hintergrund eingeblendet. Bewegung kommt vor allem durch die Tänzer. „Sie sind wie ein bewegter Nebenschauplatz, machen die Figuren Brecht und Hikmet lebendig.“ Der 42-Jährige kennt Brechts Werke, beinah alles von ihm gibt es in türkischer Übersetzung. Doch es sei Hikmet gewesen, der zum Lebensbegleiter wurde. „Er war mir schon immer nah.“ Gedanken und Zitate unter anderem aus Brechts „Dreigroschenoper“, dem „Buch der Wendungen“, dem „Badener Lehrstück“ brachte Polat ein.

Den Darstellerinnen Gamze Görgün und Aysu Varli macht die Probenwanderung nichts aus. Sie sind tief in den Stoff eingetaucht. Im Wechsel spielen sie Brecht und Hikmet, die Grenzen zwischen beiden verschwimmen. „Sie verhandeln die gleichen existenziellen Menschheitsthemen. Als Augsburgerin finde ich das faszinierend“, sagt Görgün. Sie ist eigentlich Juristin, arbeitet in der Logistikbranche und ist die einzige Laiin in der neuen Gruppe Echolot. „Der Regisseur hat mich schon in anderen Stücken gesehen und mich einfach engagiert.“

Die Politik beeinflusste Leben und Werk der beiden Dichter

„Die Ähnlichkeit zwischen Hikmet und Brecht berührt mich sehr“, sagt Varli. Die energiegeladene junge Frau stammt aus Ankara, studiert dort Schauspiel. Ein Kindheitstraum, sagt sie. Schon als Jugendliche sei sie in die privaten Theater der Hauptstadt gepilgert. „Das dialektische Theater fasziniert mich. Der Zuschauer wird zum Teil des Stücks, ohne sich emotional mit irgendetwas zu identifizieren. Das zwingt aus der Komfortzone in die gedankliche Auseinandersetzung.“ In ihrem eigenen Land sieht die 25-Jährige die Relevanz Brechts und Hikmets ungebrochen. Doch auch in Deutschland werde es politisch ungemütlicher, hat sie festgestellt. Seit fünf Monaten studiert sie mit einem Erasmus-Stipendium an der Universität Hildesheim und nimmt die gesellschaftlichen Polarisierungen deutlich wahr. „Bertolt Brecht erlebte den Nationalsozialismus und seine eigene Verbannung. Nazim Hikmet erlebte die Befreiungskriege der Türken, die Gründung der Republik und dann den Faschismus dort. Beides hat Aussagekraft für heute“, ergänzt Düzgün Polat. Für seine Generation in Deutschland seien Kriege immer weit entfernt gewesen, jetzt sind sie nah. „Man könnte auch sagen: Finstere Zeiten sind angebrochen.“

Termin „Brecht - Hikmet“ wird am 23. Februar um 19 Uhr in Brechts Kraftklub (Langemantelstraße 10) aufgeführt. Weitere Informationen: www.brechtfestival.de.