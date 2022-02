Brechtfestival

Ein starker Eröffnungsabend, diese Hommage an Thomas Brasch

Christina Jung, Sebastian Müller-Stahl und Paul Langemann in "Morgen wird auch ein schöner Tag, sagte die Eintagsfliege".

Plus Das Brechtfestival beginnt mit der Staatstheaterproduktion "Morgen wird auch ein schöner Tag, sagte die Eintagsfliege" – ein intensiver Auftakt.

Von Richard Mayr

Alles wieder ein bisschen so, wie es früher auch schon war: Es gibt Reden vor dem Beginn, die Oberbürgermeisterin, der Kulturreferent sprechen, Publikum sitzt im Saal und wartet. Und dann war dieser offizielle Auftakt des Brechtfestivals 2022 in der Brechtbühne doch auch anders. Man erinnere sich nur an die Zeiten, als vor der ersten Vorstellung anderthalb Stunden im ausverkauften Großen Haus des Theaters gesprochen wurde - Bürgermeister, Theaterintendantin und Festivalleiter drei Mal mehr oder weniger das Gleiche auf jeweils halbstündiger Länge sagten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

