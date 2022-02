Brechtfestival

vor 17 Min.

Endlich wieder Festival-Atmosphäre

Plus Das Programm ist stark: Der Chor von St. Stephan führt „Die Mutter“ mit einem prominenten Gast auf. Die Filmbeiträge rund um die Welt sind eine ungeahnte Bereicherung – und die „Mutter Courage“ im französisch-deutschen Sprachmix erhält viel Applaus.

Von Gerlinde Knoller und Richard Mayr

Die Ankündigung ist klar und deutlich: „Nach der Vorstellung wollen wir feiern, in der Festivalzentrale mit Musik.“ Das sagt Festivalleiter Jürgen Kuttner vor der Aufführung von „Mutter Courage“ am Samstagabend. Da, am vorletzten Tag, soll sie doch aufkommen, Festivalstimmung trotz Corona. Grund zum Feiern gibt es nach dem starken Programm am Wochenende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen