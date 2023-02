Es gehen Gespenster um im Martinipark

Plus Die Puppenspielerin Suse Wächter verzaubert zwei Stunden lang ihr Publikum im Martinipark – mit Witz, Gesellschaftskritik und einem umwerfenden Bertolt Brecht.

Endlich hat Bertolt Brecht seinen Auftritt auf dem diesjährigen Festival. Breitbeinig wie ein Cowboy vor dem Schusswechsel steht er auf der Bühne des Martiniparks. Eine Zigarre klemmt im Mundwinkel. In seinem Augsburger Dialekt fordert er sein Publikum geistig: vom anwesend Abwesenden und vom abwesend Anwesenden, als dialektische Aufwärmübungen. Wem das zu hoch ist, der genießt einfach Brechts fünf geniale Minuten auf der Bühne. Zum Leben erweckt wird die Puppe von Suse Wächter, die ihre Produktion "Brechts Gespenster", entstanden für das Berliner Ensemble, erstmals komplett in Augsburg zeigt.