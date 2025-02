Im Tanzschritt Richtung Finale: 48 Stunden Tanzmarathon beim Augsburger Brechtfestival

Das Augsburger Brechtfestival bewegt sich im Tanzschritt auf sein Finale zu: Ein großer Tanzmarathon zum Fest beginnt heute Abend (Freitag, 27. Februar, um 19.30 Uhr) in „Brechts Kraftclub“, dem Festivalzentrum – und wird erst am Sonntagabend enden. 48 Stunden lang können Besucher und Wettbewerber ihr Taktgefühl beweisen, zum Tango, beim Lindy Hop, im Techno-Beat oder auch mit Rollschuhen an den Füßen. Alle 90 Minuten wechselt das Tanz-Programm im Marathon, den Festivalleiter Julian Warner mit entwickelt hat: „Die Zuschauer können selbst entscheiden, wie tief sie sich hineinbegeben wollen: Ob sie zuschauen wie im Theater, ob sie mittanzen oder sogar teilnehmen“, sagt Warner. Zehn Teilnehmer haben sich für den Langstrecken-Wettbewerb angemeldet, sie wollen 48 Stunden durchtanzen – mit nur kurzen Verschnaufpausen. Wer gewinnt, erhält das Preisgeld von 5.000 Euro. Zwei Kandidatinnen verraten, wie sie sich auf den Marathon vorbereiten.

Cecilia Winter und Nicole Asmus nehmen am Marathon teil

Cecilia Winter ist 20 Jahre alt, tanzt Ballett, seit sie 12 ist – und absolviert in Nürnberg eine Ausbildung an der Berufsfachschule für Bühnentanz und Tanzpädagogik. Für den Dauertanz will sie bequeme Turnschuhe tragen – und durchhalten: „Jetzt gibt es kein zurück mehr!““, sagt Winter. Sie hat die acht „Augsburger Volkstänze“ studiert, die alle Teilnehmer vortanzen müssen, es sind Choreografien aus diversen Communitys der Stadt, vietnamesisch, kroatisch, bayerisch und mehr. Winter fühlt sich fit, aber vor den Nachtstunden des Marathons hat sie Respekt: „Die Müdigkeit wird ein Faktor sein. Ich bin nicht gerade geboren, um lange aufzubleiben.“

Nicole Asmus aus Augsburg ist 30 Jahre alt, Grundschullehrerin – und bereitet sich an der Ballett- und Tanzakademie Daniel Záboj vor. Sie sagt: „Beim Tanz bin ich komplett bei mir, ich bin einfach ich. Und trotzdem kann ich dabei auch in Rollen schlüpfen.“ Beim Gesundheits-Check mit Belastungs-EKG, den die Teilnehmer absolvieren mussen, spürte Asmus, dass die Energie vorhanden ist. Ausdauer hat sie in ihrem früheren Job als Flugbegleiterin trainiert, auf Langstreckenflügen. „Aber hier muss ich ja auch tanzen“, sagt sie und lacht.

Alle Infos zum Tanzmarathon, zu den Tickets und Programmpunkten bietet die Seite www.brechtfestival.de.