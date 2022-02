Brechtfestival

14:00 Uhr

Kid be Kid bringt etwas völlig Neues in den Kongress am Park

Was Kid be Kid aus Brechts "Der gute Mensch von Sezuan" machte, hat man so noch nicht gehört.

Plus Mit zwei Konzerten geht es in den Samstagabend des Brechtfestivals: Masha Qrella vertont Thomas Brasch, Kid be Kid lässt Kinnladen nach unten klappen.

Von Sebastian Kraus

Das Brechtfestival ist am Samstagabend schon 24 Stunden alt, bis dahin wurde aber nur über Thomas Brasch gesprochen. Der Schriftsteller zerriss sich zwischen der DDR, die ihn nicht wollte, und der BRD, die ihm fremd blieb. Masha Qrella eröffnete eine kleine, aber nicht minder beeindruckende Brechtnacht mit der Vertonung von Braschs Texten, in denen sie ihre eigene Sozialisation las: als junge Ostberlinerin nach dem Mauerfall in einer Stadt erwacht, die eine ganz andere werden sollte.

