Ohne erhobenen moralischen Zeigefinger

Das theter-Ensemble macht aus dem Lehrstück „Judith von Shimoda“ ein unterhaltsames Proseminar – Bluespots Productions führt mir „Live in a Limbo“ durch die Stadt.

Die Autorschaft der „Judith von Shimoda“ ist vor allem eines: kompliziert. Der Text, der aus Brechts Bearbeitung entstand, wurde dann wiederum: sehr lang – und lehrstücktypisch prominent versehen mit einem hoch erhobenen moralischen Zeigefinger. Der ist im Repertoire des theter-Ensembles kein gern gesehener Gast, also inszeniert Regisseurin Iris Schmidt die Verhandlung des Schicksals der Geisha Okichi aus der japanischen Hafenstadt Shimoda als klassische Proseminarsituation mit gestressten Studentinnen und einer genervten Dozentin. So wird das ursprüngliche Lehrstück samt seiner besserwisserischen Kommentatoren zu einer höchst unterhaltsamen popkulturellen Referenzschlacht, in der das Schicksal Okichis samt der historischen Einordnung in audiovisuellen Kurzreferaten erzählt wird, die in ihrer Ästhetik mit den Figuren auf der Bühne Hand in Hand gehen.

Luisa Paulin als Dozentin Akimura erzählt in einer Mischung aus Film Noir und Agententhriller die historischen Hintergründe von Okichis Weg von der unfreiwilligen Heldin zur Verstoßenen: Mitte des 19. Jahrhunderts möchten die USA mit dem vormals autarken Japan einen Freihandelspakt schließen, die zähen Verhandlungen verursachen dem US-Konsul Magengeschwüre und er fordert einheimisches Personal zu seinen Diensten – trotz des Verbots für die Bevölkerung, mit Ausländern in Kontakt zu treten. Brecht dichtet einen drohenden Angriff auf die Hafenstadt dazu, Okichi rettet aus dem Palast des Konsuls die Stadt durch Verstöße gegen japanische Gesetze und Konventionen. Die Gesellschaft, die Okichi zu ihren Taten drängt, ist dieselbe, von der sie danach als „Ausländerhure“ diffamiert in den Alkoholismus getrieben wird.

Schmidt, für die erkrankte Daria Welsch als Kito mehr als souverän eingesprungen, präsentiert mit der von dem ganzen akademischen Bohei genervten Clive (Franziska Rosenbaum) Okichis Sauferei und das Scheitern ihrer Ehe als kitschigen Hollywood-Streifen mit flachen Klischeedialogen und Après-Ski-Hölle. Das ist klug inszeniert, denn ohne ellenlange moralische Debatten wird schmerzhaft deutlich, dass hinter jeder Heldengeschichte ein Mensch steckt, der unter der Doppelmoral seiner Mitmenschen zerbrechen kann wie ein dünnes Ästchen. Der Beitrag der glänzend aufgelegten Ana Stankovic als überemotionale Influencerin zeigt dem ausverkauften City Club bei der Premiere exemplarisch, wofür theter steht: eine gesunde Respektlosigkeit vor großen Namen, überschäumende Spielfreude und ein großes Herz für Trash auf höchstem Niveau.

Bluespots Productions präsentieren "Live in a Limbo"

Das Augsburger Theater-Ensemble Bluespots Productions beteiligte sich bei den Brechttagen 2022 mit ihrem szenischen von Gianna Formicone konzipierten Audio-Walk „Live in a Limbo“. Er führte rund um Augsburger Orte, an denen sich einst auch Bert Brecht bewegt hatte. Grundlage für die Produktion waren Brechts Dialoge aus den Flüchtlingsgesprächen.

Bluespots Productions hat für das Festival den Audiowalk „Live In A Limbo“ gestaltet. Foto: Michael Hochgemuth

Treffen sich bei Brecht zwei Menschen auf der Flucht in einem Café in Helsinki, so war für „Live in a Limbo“ Treffpunkt das Grandhotel Cosmopolis, ein Ort, an dem sich wohl auch so mancher Transitreisende einfindet. Ausgestattet mit Funk-Kopfhörer begab sich die Zuhörerschaft nun Richtung Augsburger Kahnfahrt. Die beiden Schauspieler Anja Neukamm und Martin Schülke rezitierten hierbei auf ihrem Weg Dialoge aus den Flüchtlingsgesprächen und Texte ähnlicher Art. Die Dialoge, präsentiert über Kopfhörer an unterschiedlichen realen Orten, erfuhren so ganz im Brecht’schen Sinne eine Art Verfremdungseffekt. Die Schauspieler waren gänzlich in den Hintergrund getreten. Nach dem Grandhotel ging es weiter Richtung Stadtbach beim Liliom, dann war man über Jugendherberge und dem Hauptportal des einstigen Hauptkrankenhauses zur Augsburger Kahnfahrt gelangt. Die historische Stadtmauer war nun ein Ort, an dem Erschießungen von politischen Abweichlern vorgenommen wurden. Angesichts der durch die Texte entfachten Nachdenklichkeit und wegen der beklemmenden Szenerie setzte der berechtige Applaus erst allmählich ein.

Lesen Sie dazu auch