Brechtfestival

14:00 Uhr

Starkes Gastspiel des Deutschen Theaters

Plus Dieser Abend präsentierte einen ganz eigenen Theaterzugang: Im Hintergrund eine alte Brecht-Inszenierung als ruckelnder Film, vorne die Schauspieler mit dem Text.

Von Richard Mayr

Dieses Gastspiel des Deutschen Theaters ist anders: Die beiden Festivalleiter Tom Kühnel und Jürgen Kuttner haben schon im Dezember 2021 in Berlin Brechts Hofmeister-Inszenierung auf die Bühne gebracht. Und nun zeigen sie das Stück folgerichtig auch in Augsburg im Rahmen des Brechtfestivals. Denn Bertolt Brecht ist darin nicht der Autor, sondern der eigentliche Regisseur des Abends. Und diese Seite von ihm, seine Inszenierungstätigkeit, ist bei den vielen Brecht-Festivals diejenige, die noch am wenigsten stark ausgeleuchtet wurde.

