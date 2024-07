Welche Bücher lohnen sich als Sommerlektüre, Herr Müller?

Einfach mal ein Buch lesen – das ist die leichteste Übung für Marius Müller. „Ich liebe Literatur“ steht groß auf der Startseite von Müllers Buchblog „Buch-Haltung“. Gerade kann man dort groß über Sarah Winmans Roman „Das Fenster zur Welt“ lesen. Aber schon am nächsten Tag hat er oben auf der Startseite seines Blogs eine Besprechung von Erich Kästners „Der kleine Grenzverkehr“ platziert. In der literarischen Welt gibt es nicht nur Neues, es gibt auch Altes, das sich lohnt zu lesen. Und Müller ist einer, der anderen Tipps, aber auch Einschätzung geben will. Am Dienstag, 23. Juli, laden wir um 18 Uhr den Buchblogger Marius Müller zu unserem Live-Interview „60 Minuten mit …“ ein und wollen von ihm unter anderem auch wissen, was wir unbedingt in diesem Sommer lesen sollten. AZ-Kulturredakteurin Birgit Müller-Bardorff spricht in der AZ-Heimatwelt (Maximilianstraße 3 in Augsburg) mit dem Vielleser.

In seinem Hauptberuf leitet Marius Müller die Studienbibliothek in Dillingen, auch da ist er von Büchern umgeben, seine Freizeit verbringt er lesend und schreibend. Denn das Buch hat „in Sachen Aufmerksamkeit mehr Sichtbarkeit und einen bedeutenderen Raum verdient“. So liest sich das auf dem Blog von Müller. Dabei bemüht er sich, einen möglichst breiten Querschnitt der Gegenwartsliteratur herzustellen, vom Krimi über den historischen Roman, Bestseller, aber auch Bücher, auf die man ohne Tipp und Hinweis nie gekommen wäre.

Wir wollen von Marius Müller nicht nur wissen, wie man so ein Vielleser wird und woher man die Motivation für einen Buchblog nimmt. Im Gespräch sind wir auch neugierig, was Müller uns für den Sommer empfiehlt, welche Bücher wir besser meiden und was wir auf keinen Fall verpassen sollten. Die Karten für das Live-Interview in der AZ-Heimatwelt am Dienstag, 23. Juli, um 18 Uhr gibt es über Reservix.