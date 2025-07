Was sollen wir lesen? 60 Minuten mit Literaturkenner Kurt Idrizovic

In den sich türmenden Gebirgen der Buch-Neuerscheinungen tut Orientierung gut - noch dazu, wenn solche Handreichungen von einem Mann kommt, der nicht nur von Berufs wegen einen großen Überblick hat, sondern auch ein bekennender Liebhaber guter und schöner Bücher ist: der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic.

Idrizovic hat nicht nur sein berufliches Leben der Literatur gewidmet und ist seit 1984 Inhaber der Buchhandlung am Obstmarkt, sondern er prägt seit Jahrzehnten das literarische Leben der Stadt mit Veranstaltungen, Initiativen, Leseförder-Projekten und einem Literarischen Salon, in dem engagiert über Bücher debattiert wird.

Vom Krimi über den historischen Roman zum Bestseller

Am Mittwoch, 30. Juli, laden wir Kurt Idrizovic um 18 Uhr zu unserem Live-Interview „60 Minuten mit …“ ein und wollen von ihm wissen, was wir unbedingt in diesem Sommer lesen sollten. AZ-Kulturredakteurin Birgit Müller-Bardorff spricht in der AZ-Heimatwelt (Maximilianstraße 3 in Augsburg) mit dem Vielleser über seine Empfehlungen für den Koffer, Rucksack oder die Strandtasche - vom Krimi über den historischen Roman zum Bestseller, aber auch über spezielle Augsburg-Schmankerl und Geheimtipps, auf die man selbst nicht kommt.

„Ich bin mit den Romanen der Büchergilde aufgewachsen, und da haben mich James Krüss, Mark Twain, Erich Kästner sowie Jack London die Welten der Abenteuer, des Zusammenlebens und der Freundschaft gelehrt. Die richtigen Fragen zu stellen, habe ich von Max Frisch gelernt, dessen „Fragebogen“ alles enthält, was man wissen muss“, hat Kurt Idrizovic einmal im Interview mit unserer Zeitung gesagt. Seit jener Zeit sind viele, viele Bücher hinzugekommen, die Idrizovic zu einem profunden Lektüre-Ratgeber gemacht haben.

Brecht darf bei Idrizovic nicht fehlen

Und ganz bestimmt wird auch eine Empfehlung aus dem Werk Bert Brechts dabei nicht fehlen, denn wo Idrizovic ist, da ist auch der Augsburger Dichter nicht weit. Über die Jahre hinweg hat sich der 73-Jährige zu einem Brecht-Experten entwickelt und die Brecht-Pflege in Augsburg vorangetrieben.

Wir wollen von Kurt Idrizovic aber nicht nur erfahren, welche Bücher man sich in diesem Sommer nicht entgehen lassen sollte und welche man besser meidet, sondern auch, wie sein bevorzugtes Lektüre-Land heißt und ob er selbst lieber am Strand, in den Bergen oder auf dem Balkon liest. Wir sind auch neugierig darauf, woher seine eigene Begeisterung für das Lesen kommt. Was motiviert Idrizovic, in einem Alter, in dem andere den Ruhestand lesend genießen, lesend seiner Arbeit nachzugehen? Welche Zukunft gibt es für die Buchhandlung am Obstmarkt? Und woher rührt überhaupt seine Begeisterung für Bertolt Brecht? (AZ)

Die Karten für das Live-Interview in der AZ-Heimatwelt am Mittwoch, 30. Juli, um 18 Uhr gibt es über Reservix.