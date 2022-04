Mit Wehmut und Melancholie: Marianne Sägebrecht liest im Parktheater

Die Schauspielerin Marianne Sägebrecht liest im Gögginger Parktheater aus Gedichten, die von Todessehnsucht geprägt sind.

„Sterbelieder fürs Leben“ haben Marianne Sägebrecht, aus Film und Fernsehen bekannte Schauspielerin, und die beiden Musiker Josef Brustmann und Andy Arnold ihr literarisch-musikalisches Programm genannt. Jetzt machten sie im Augsburger Parktheater Station und unterhielten eine überschaubare Besucherschar mit einer Vielzahl an Gedichten und musikalischer Arrangements, die allesamt vor Wehmut und Melancholie troffen.

Marianne Sägebrecht präsentiert ihr Kleinkunstprogramm in Augsburg

„Wer Angst vor dem Sterben hat, fängt nie an zu leben.“ Diese Zeile aus dem Lied „Die Rose“ stellte Schauspielerin Marianne Sägebrecht als Motto dem Kleinkunst-Programm voran. Musiker, Komponist und Autor Josef Brustmann saß am Flügel, daneben bei Klarinette, Saxophon und Querflöte Andy Arnold und Marianne Sägebrecht am mit Kerzenlicht beleuchteten Tischchen.

Im steten Wechsel kamen so Gedichte und musikalische Arrangements zu Gehör, deren Grundton düster und melancholisch war. Kein Wunder angesichts von Autoren wie Brentano, Heine oder Trakl. Hie und da gab es ein kurzes Augenzwinkern bei Texten von Gernhardt, Ringelnatz oder Hüsch.

Begleitet mit Flügel und Zither: Marianne Sägebrecht im Parktheater

Eingestreut in diesen Who-is-who deutscher Lyrik voller Todessehnsucht à la blaue Blume der Romantik waren auch sehr persönliche Texte von Josef Brustmann. In seinen Gedichten erzählte er über Liebe und Tod in seiner Familie. So war der Großvater so unglücklich in die Magd verliebt, dass er nur den Freitod als Ausweg sah. Der Vater jedoch war nicht mehr aus dem Krieg zurückgekehrt.

Im Laufe des Abends wurde der Flügel dann eingetauscht gegen die Zither, sodass die Tonalität nun mehr und mehr einem bayerischen Hüttenabend mit anmutiger Hausmusik glich. Man hätte sich ein wenig mehr Inszenierung des Programms gewünscht. Angesichts des schauspielerischen Kalibers einer Marianne Sägebrecht hätte man auch eine größere Individualität im Vortrag der Gedichte erwartet, doch das Publikum goutierte den lyrisch-musikalischen Abend allemal mit großer Aufmerksamkeit.

Nachdenklich stimmte zum Abschluss Josef Brustmanns packend rhythmisiertes Langgedicht über uns Menschen, die wir uns so gern mit viel zu viel Gepäck beladen.