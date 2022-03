Von Müttern und Töchtern: Das Sensemble spielt die Komödie "Eiscreme"

Plus Miro Gavrans „Eiscreme“ erzählt von kleinen und großen Krisen eines Mutter-Tochter-Duos. Das Sensemble-Theater trumpft mit diesem humorvollen Stück auf.

Vor ausverkauftem Haus hat die Komödie „Eiscreme“ von Miro Gavran das diesjährige Gavran-Festival im Sensemble-Theater beendet – mit begeisterten Zuschauern und mit Schauspielerinnen, die jedes Eis brachen.