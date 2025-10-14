Eine Freiheitskämpferin namens Carmen: Wie viel Feminismus steckt in George Bizets Oper?

Wer an „Carmen“ denkt, hört Kastagnetten klappern. Flamenco in den Gassen von Sevilla, die Arbeiterinnen aus der Zigarettenfabrik feiern Feierabend – und zwei spanische Bilderbuchmänner, ein Soldat und ein Torero, buhlen um die Liebe einer Frau. Carmen. Soweit bekannt, das ist die Handlung des Opernklassikers von 1875, dieses Meisterwerks von Georges Bizets. Oder? Wenn Aileen Schneider an das Werk denkt, sieht sie vor allem eine moderne Frau: „Carmen ist eine Frau, die Normen sprengt“, sagt die Regisseurin. Carmen liebt und lebt frei nach ihrem Willen, emanzipiert. Aber das verwirrt den Rest der Gesellschaft, Wut und Chaos brechen aus, bis einer der Liebhaber Carmen erdolcht – aus Rach-, Hab- und Eifersucht. „Es ist wahrscheinlich der berühmteste Femizid der Operngeschichte“, sagt Schneider. Also der berühmteste Mord an einer Frau, nur weil sie eine Frau ist. Das will Schneider jetzt in einer neuen Inszenierung spürbar machen. Sie bringt am Staatstheater Augsburg „Carmen“ auf die Bühne.

Die Premiere von „Carmen“ findet am 18. Oktober im Martinipark statt

Probe im Augsburger Martinipark: Während sich die Philharmoniker noch einspielen, erste Fetzen von berühmten „Carmen“-Melodien durch die Luft flimmern, wälzen sich die Sänger oben auf dem Bühnenboden. Kampfprobe. Aileen Schneider wirft sich selbst dazwischen und zeigt, in welcher Haltung eine Sängerin zupacken soll. Denn es geht der Regisseurin um Carmens Kampf: „Sie ist in eine Welt geworfen, aus der sie heraussticht.“ Das Libretto zeichnet sie als Femme Fatale. Freiheitsliebend, liebeslustig – und deshalb anstößig, aus Sicht der Sittenwächter. Schneider dachte bei der Arbeit an Carmen auch zurück an ihre eigene Jugend, auf dem Land. Dort habe sie gespürt, was es bedeutet, nicht in die Norm zu passen. Weil man die Erwartung nicht erfüllen will, nicht kann. „Und ich glaube, dieses Gefühl ist vielen vertraut.“

Diese Inszenierung bedeutet für Schneider eine Rückkehr: 2017 bis 2020 arbeitete sie schon als Regieassistentin am Staatstheater Augsburg. Jetzt nimmt sie sich ein Monument der Operngeschichte vor, mit einer eigenen Vision. Carmen sei eine Figur, die jeden ihrer Schritte selbst entscheidet. Bis zum Finale, vierter Akt: „Da beschließt sie: Ich renne nicht weg. Carmen trägt selbst keine Schuld daran, dass sie getötet wird. Sie kämpft nur um ihre Freiheit.“ Schneider will dafür neue Bilder finden: Um Carmen versammelt sie eine gut bürgerliche Stadtgesellschaft, zumindest bei Tageslicht. Bei Nacht aber schleichen die Bewohner um Don José, wie Werwölfe auf Lauer. „In dieser Nachtgesellschaft verwandeln sich die Spießer in Monster.“ Don José (hier: Xavier Moreno) werde zum Stier mit Hörnern mutieren, verrät Schneider, und Escamillo (Shin Yoe) tritt in ihrer Welt als Schlagerstar auf. „Und Carmen wird zum ‚oiseau rebelle‘, wie es im Text zur Habanera heißt, also zum widerspenstigen Vogel. Sie fordert die Gesellschaft auf, zu feiern. Loszulassen. Seid frei!“

„Es ist ein Mord“, sagt Aileen Schneider über Carmens Ende

An dieser Oper reiben sich auch nach 150 Jahren die Erwartungen, jeder malt sich sein eigenes Idealbild von Carmen und ihrer Welt. „Für unseren Tenor Xavier Moreno ist es schon die achte Inszenierung, in der er den Don José spielt. Mal hat er ein Messer gezückt, mal eine Pistole. Aber was ist der Soldat für ein Mensch?“, fragt Schneider. Sopranistin Natalya Boeva hätte auch Lust gehabt, in ihrer Rolle als Carmen Flamenco zu tanzen – aber Schneider möchte die Figur neu entwerfen, im Teamwork mit dem Ensemble. Auch die spanischen Folklore-Klischees will sie umgehen: Schließlich war der Franzose Georges Bizet, der mit „Carmen“ die spanischste aller Opern schuf, nie selbst in Spanien.

„Die Musik der Oper ist hochemotional, voller Wünsche, Ängste, Abgründe“, sagt Schneider. „Sie zeichnet die Figuren sehr klar, der Rhythmus packt die Zuschauer.“ Und damit zieht die Musik das Publikum in eine Gefühlswelt der Liebe bis zum Wahn. Also in eine Klangwelt, die pure Gewalt in schöne, hochromantische Melodien verpackt? „In Bizets Musik steckt natürlich eine Tragik, eine Obsession, die Romantik erzeugt. Da geht es um das Stereotyp des verhexten Mannes“, sagt die Regisseurin. Aber sie wolle die männliche Gewalt in „Carmen“ benennen: „Es ist ein Mord.“

Inspiration für „Carmen“ fand Aileen Schneider bei Ikkimel

Die Regisseurin, 1993 geboren, steht auch immer wieder selbst auf der Bühne als Spoken Word Poetin. Ihre Inspiration fand sie für ihre „Carmen“ in der Popkultur heute. Bei Musikerinnen wie Ikkimel zum Beispiel, oder Lola Young, die mit brachialen, explizit sexuellen Songs aufrütteln. „Aber auch das ist alles schon einmal dagewesen. Und auch nicht erst sei Madonna, die sich in den 1980er-Jahren nackt ablichten ließ, Skandale auslöste. Die Frage ist bis heute: Wie gehen wir damit um, als Gesellschaft?“

Info: „Carmen“, Premiere am 18. Oktober, 19.30 Uhr, im Martinipark. Infos: www.staatstheater-augsburg.de.