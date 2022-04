Caspar Neher

12:01 Uhr

Der Freund, der zuletzt „die Nase voll“ hatte von Brecht

Foto: Copyright Weill-Lenya Research Center, Kurt Weill Foundation of Music, New York

Plus Vor 125 Jahren in Augsburg geboren, ging Neher mit dem jungen Schriftsteller zur Schule und wurde später ebenfalls berühmt - als Bühnenbildner. Zum Jubiläum kann Augsburgs Brechtforschung Neues vermelden.

Von Jürgen Hillesheim

Wie kaum ein anderer der großen Autoren der Moderne suchte Bertolt Brecht Freundschaften und die Zusammenarbeit mit Künstlern anderer Sparten, man denke nur an die Komponisten Kurt Weill, Hanns Eisler und Paul Dessau. Keine Freundschaft jedoch hielt so lange und war so intensiv wie die mit Caspar Neher, obwohl sie ein ungutes Ende nahm. Neher, einer der renommiertesten Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts, wurde vor 125 Jahren in Augsburg geboren, am 11. April 1897.

