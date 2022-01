Kurzarbeit in der Kultur vor dem Aus: Droht Pleitewelle oder Kündigungswelle?

Plus Die Kurzarbeit läuft für viele Clubs und Veranstaltungshallen spätestens Ende März aus. Das stellt Betreiber vor massive Probleme. Zwei Beispiele aus Augsburg.

Der Kulturbranche schlägt Alarm. Veranstaltern steht nun womöglich die härteste Phase der Corona-Pandemie bevor. Schon jetzt leiden sie unter Personalmangel, finanziellen Sorgen und Zukunftsängsten. Das alles könnte sich verschärfen. Denn: Spätestens ab Ende März gibt es für die Branche kein Kurzarbeitergeld mehr. Ohne diese Unterstützung stehen viele Betriebe vor einer schweren Entscheidung oder sogar vor dem Aus.