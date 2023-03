RT1-Comedy-Club: Bühne frei für komische Talente

Plus Zu Besuch im RT1-Comedy-Club in Augsburg: Der Radiosender möchte ein neues Format in der Region etablieren.

Was in Berlin, Köln und München ein Publikumsrenner ist, sollte doch auch in Augsburg angeboten werden, meinen die Macher des Radiosenders rt1. Und luden nun zum zweiten Mal zum „Comedy Club“, bei dem Bühne und Mikrofon im Starhouse Club freigegeben ist für Comedians aus dem „bayerischen Umland“. Und auch aus Schwaben traute sich diesmal ein Nachwuchskünstler auf die Bretter: Stefan Kurz aus Mering zeigte in seinem angeblich ersten Bühnenauftritt, dass er großes Talent zur Alltagskomik hat und das Format bestens zu nutzen weiß.

Radiomoderatorin Larissa Schütz moderierte hier nicht nur die acht Kollegen an, sondern gab selbst kurze freche Texte aus ihrem Single-Alltag zum Besten. Dem lachenden Publikum gefiel es ganz offensichtlich, auch wenn es nicht jeden gut gemeinten Witz mit Applaus honorierte. Beim Münchner Sebastian Glathe zeigte es sich sogar reserviert, als der fahrig seine eher flachen Pointen verspielte.

Zum Start des "Comedy Clubs" setzte man auf bewährte Talente

Beim „Open Mic“ sollen sich auch in Zukunft Talente aus der Region ausprobieren, sollen Newcomer die Bühne stürmen und mit kurzen Beiträgen Lachstürme ernten. An den ersten beiden Abenden aber setzte man zum Start auf bewährte Talente aus München. Drei Frauen auf fünf Männer ist ein Verhältnis, das in der männerdominierten Szene selten erreicht wird. Dabei zeigten gerade die Comediennes an diesem Abend, wie man das Publikum mit Selbstironie, verblüffenden Pointen und gutem Timing zum Lachen bringt. Ob als hungrige Freiberuflerin wie Pegah Meggendörfer, wenig selbstbewusste Beobachterin wie Tina Chau oder kurvige Rampensau wie Olivia Reichert – alle drei waren originell, witzig und punktgenau in ihrer Performance.

Zusammen mit Larissa Schütz bewiesen also vier Frauen an diesem Abend, dass der liebe Gott den Humor nicht nur an die Männer verteilt hat, wie Reichert das gängige Klischee erwähnt. Auch die Männer bewiesen mit Geschichten vom Sex junger Eltern, Fürzen als Liebesbeweisen oder abstrusen Nazi-Dokumentationen als Einschlafhilfe, dass es keine Tabus gibt. Es darf schmutzig sein, das macht gerade die Stand-up-Comedy aus. Hauptsache die Pointen fliegen durch die Luft.

Sebastian Heigl entwickelt Strategien gegen Schlaflosigkeit

Dabei konnte man an den Profis wie „Julz Giuliani“ und Moritz John (bekannt als „TanteMoritz“, der wie kein anderer auch die Komik von Menschen mit Behinderung würdigt) gut sehen, dass gerade kurze Beiträge besonders ausgefeilt sein müssen. Das gelang Sebastian Heigl ganz gut mit seinen Strategien gegen Schlaflosigkeit, an der der Debütant litt, da sein Publikum nun nicht mehr nur aus seinen Küchenschaben bestünde.

Nicht nur die Texte – auch die Performance muss sitzen: Da kommt es auf das richtige Timing an. Und vor allem: Man muss dem Publikum „Futter“, sprich Pointen geben. Und schnell nachlegen, wenn die Lacher verpufft sind. Wie der witzige 44-jährige Newcomer aus Mering, Stefan Kurz, der von seinen Kindern zum eigenen „Hotel Mama“ mäanderte. Talente wie ihn müsste es doch haufenweise in Schwaben geben. Für sie soll das neue Format im gemütlichen Clubambiente sein – also: bitte anmelden für die nächste Show!