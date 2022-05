Bülent Ceylans Auftritt in Augsburg: Er ist der Rocker unter den Witzbolden

Plus Comedian Bülent Ceylan tritt als "Luschtobjekt" in der Augsburger Schwabenhalle auf und zielt mit Gags unter die Gürtellinie. Aber als Musiker beweist er Charme.

Mit dem Titel seines Programms möchte sich der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan „für die Frauen als Lustobjekt“ anbieten. Doch am Freitagabend auf der Bühne der Schwabenhalle zeigte er sich eher als Lustsubjekt – im Sinne des erkennenden Ichs. Ceylan erkannte nach zwei Jahren voller nächtlicher, illegaler Spielplatzbesuche und Liveshows vor Autos, dass ihm seit 23 Jahren eigentlich nur eine Sache Lust verschafft: auf einer riesigen Bühne vor Feuersäulen die Menschen zum Lachen zu bringen.