Comedy

07:19 Uhr

Frech, vulgär und doch zugewandt: So war Lisa Fellers Auftritt in Gersthofen

Lisa Feller bleibt immer nah dran am Alltag des Publikums. Das hat sie auch bei ihrem Gastspiel in Gersthofen bewiesen.

Plus Mit ihrem Comedy-Programm „Ich komm jetzt öfter“ bespaßt Lisa Feller die Stadthalle Gersthofen. Sie kann auch schlüpfrig, wie Mario Barth. Aber lustiger.

Von Stefanie Schoene

Krieg, Klima, Corona – schwierige Zeiten für Humor. Denkt man. Doch dann sitzt man in den Sesseln der Gersthofener Stadthalle und lauscht Lisa Feller. Und es funktioniert. Mit ihrem Gören-Charme rockt sie die Bühne, sabbelt in einer Tour, mäandert amüsant durch den Alltag einer alleinerziehenden, arbeitenden Mutter pubertierender Söhne. Sie ist eine von den Frauen, die das dürfen: Sabbeln. Denn ihre Geschichten sind intelligent, fair, doch oft auch böse und ordinär genug, dass einem kurz der Atem stockt. Also – für jeden was dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen