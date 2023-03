Comedy

07:46 Uhr

Mario Barth in der Schwabenhalle: Ist sein Humor noch zeitgemäß?

Mario Barth präsentiert sich derb und komisch wie eh und je in der Schwabenhalle in Augsburg.

Plus Comedian Mario Barth provoziert in der Schwabenhalle Augsburg mit überspitzten Männer-Frauen-Klischees. Passt sein Humor noch in die Zeit von #MeToo und Gendersternchen?

Von Kristina Orth Artikel anhören Shape

Mario Barth, von vielen Kritikern für seinen derben Humor verrissen, spielt in der Schwabenhalle vor ausverkauftem Publikum. In Zahlen bedeutet das 4065 Sitzplätze. Zwar knüpft Barth damit noch nicht an frühere Stadienrekorde mit 70.000 Zuschauer an, aber er zeigt seinen Kritikern, dass seine Zeit noch keineswegs vorbei ist. Barth freut sich, dass „man wieder zusammen ausgehen kann und dass nach der Show viele Pärchen online schreiben, dass sie endlich mal wieder einen Abend zusammen gelacht haben.“ Daher auch der Titel des Programms „Männer sind Frauen manchmal…aber auch vielleicht“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

