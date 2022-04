Comedy

07:30 Uhr

Rebell im Pullunder: So bespaßte Olaf Schubert das Publikum in Gersthofen

Plus Comedian Olaf Schubert witzelt in der Stadthalle Gersthofen und nennt die Maske "Merkel-Burka". Ein Comedy-Abend mit großen Lachern und kleinen Längen.

Von Oliver Reiser

Es ist ein ungewohntes Gefühl, so dicht an dicht mit den Nachbarn zu sitzen. Zuletzt war die Stadthalle Gersthofen am 7. März 2020 bei Erwin Pelzigs Auftritt mit 900 Zuschauern besetzt. Wenig später begann der erste Corona-Lockdown. Seitdem hatten die immer wieder wechselnden Hygieneverordnungen die Veranstalter und Hallenbetreiber fast in den Wahnsinn getrieben. Am Donnerstagabend fanden erstmals seit Beginn der Pandemie wieder 900 Besucher den Weg in die Halle. „Alle Überlebenden sind gekommen“, begrüßte sie ein staunender Olaf Schubert.

