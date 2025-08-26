„Menschen am Fluss“: Christian Schmiedbauer zeichnet in einer Graphic Novel eine große Donaureise

Diese Menschen am Fluss haben etwas zu erzählen. Der Fährmann mit der Kapitänsmütze zum Beispiel: Nur ein paar Meter Fluss überquert er, fährt hin und her am Ufer der Donau in Niederbayern – aber er schippert dabei Menschen aus der ganzen Welt auf seinem Boot. Amerikaner, Franzosen, Chinesen, „ich ratsche gerne und setze alle möglichen Leute über.“ Oder aber: die Cellistin in Budapest, eben hat sie auf der Bühne den Walzer von der „Schönen blauen Donau“ gespielt, jetzt sucht sie nach Worten für das magische Gefühl, mit dem Fluss zu leben: „Die Donau macht ... eine Stimmung.“ Und dann, Auftritt Frau Hawelka in Wien. In ihrem weltberühmten Künstler-Café wurschtelt sie in der Küche und erzählt nebenbei aus ihrem Leben: Dienstag sei ihr freier Tag, ihr Tag an der Donau. Der Fluss ist ihre Ruhequelle. „Jeder dieser Menschen hat mir etwas Gutes, Weises mit auf den Weg gegeben“, sagt Christian Schmiedbauer heute. Vor 25 Jahren begann der Künstler eine Reise. Immer die Donau entlang, einmal von Quelle bis Mündung. Was er fand, waren diese Menschen – die jetzt die Hauptrollen in seinem neusten Comic-Buch spielen. „Menschen am Fluss. Tagebuch meiner Donaureise“, so heißt die Graphic Novel des Augsburger Künstlers.

Christian Schmiedbauer hat die Länder der Donau bereist

Wie er damals auf die Idee einer Reise kam, das erzählt Schmiedbauer in einer Szene im Buch. Grüne Wiese, blaue Donau, nachtschwarzer Himmel: Ein Rudel junger Männern trifft sich zum Lagerfeuer am Ufer. Dresscode Fischerhütchen und Boxershorts, im Flusswasser kühlen Bierflaschen. Schmiedbauer ist damals ein junger Grafikstudent aus Straubing, vor allem Fotograf und auf der Suche nach einer Idee für seine Abschlussarbeit. Die spült jetzt der Fluss selbst an: „Ich will den Donauzauber festhalten!“ Die Menschen am Fluss portärtieren. Reisestart: Donaueschingen, 7. August 2000. Dass er aus diesem Abenteuer einmal einen Comic zeichnen würde, habe er damals nicht geahnt, sagt Schmiedbauer heute. Was er aber schnell merkte: „Das Wasser macht etwas mit den Menschen. Ich habe so viele Menschen getroffen, die unglaublich gern über ihre Liebe zum Fluss reden.“

So wie er schreibt und zeichnet, so spricht Schmiedbauer. Entspannt und besonnen. Sein Comic-Stil: nicht fein schraffiert ausgearbeitet bis ins Detail der Haarspitzen. Stattdessen große Farbflächen, liebenswerte Charakter-Figuren, mit wenigen, dafür klaren Strichen. Doch wie in ein Familienalbum klebt Schmiedbauer auch Fotografien von damals ins Comic-Buch. Ein Bild: Ein Mann mit prunkvoll adelig dekorierter Mütze. Es ist Rudolf Dentler, genannt der König von Ulm. Goldschmied, Künstler, Orakel, in der Donaustadt kannte ihn jedes Kind, und auch noch mit 75 Jahren begann er für seinen Gast, Schmiedbauer, zu tanzen. „In Ulm ist alles im Fluss“, sagte der König. „Nichts bleibt, es gibt nur ein ewiges werden und wandeln.“

„Ich bin ein Finder“, sagt Christian Schmiedbauer

Schmiedbauer sagt heute: „Der König von Ulm hat mir die größte Weisheit mitgeben, ein Zitat von Hermann Hesse: Finden heißt frei sein, offen stehen, kein Ziel haben. Das hat mir die Augen geöffnet.““ Will heißen: nicht schürfen und ackern, der Fluss treibt die guten Ideen schon von selbst zum Künstler. „Liebes Tagebuch, ich bin ein Suchender“, so beginnt die Graphic Novel und erst am Ende der Reise schreibt Schmiedbauer: „Ich bin ein Finder.“ Die Graphic Novel sei für ihn auch eine „Coming of Age“-Geschichte. „Ein Buch über das Erwachsenwerden, und auch darüber, Künstler zu werden.“ Und schließlich stammt seine eigene Familie von der Donau. Seine Vorfahren fuhren im 18. Jahrhundert mit dem Schiff nach Belgrad, wurden Donauschwaben. Sein Großvater lebte noch in Jugoslawien und fand nach dem Zweiten Weltkrieg eine Heimat in Straubing.

Zurück zu den Wurzeln, im Rückwärtsgang der Familiengeschichte: Als er in Wien anlandet, schlendert der langhaarige Student mit Zopf ins Café Hawelka, berüchtigt für Torten, Kaffee-Spezialitäten und den Zigarettendunst von Denkern und Künstlern. Und erst muss erst zwei, drei Haferln Melange trinken, aber dann erzählt ihm die echte Legende Frau Hawelka von ihrem Leben. „Für eine gute Sache braucht es gute Zutaten.“

In Bratislava erwischte den Comic-Zeichner die Amöbenruhr

Es grenzt an ein blaues Wunder, dass Schmiedbauer, kaum in Budapest, in den schönsten Konzertsaal der Stadt stolpert – und dort spielt ein Orchester „An der schönen blauen Donau“. Frei erfunden? Donauzauber? Es war wirklich so, sagt Schmiedbauer heute. Aber der Fluss führt ihn auch in die Wildnis und dunkle Gassen. In Bratislava, Slowakei, fängt er sich im Schmudeel eines Hotels, in dem Zimmer auch für Stunden zu mieten sind, die Amöbenruhr ein. Alles im Fluss, schlimmster Durchfall. In Corabia, Rumänien, verhaftet ihn die Polizei, wegen unerlaubtem Fotografieren. „Je weiter die Reise führte, desto komplizierter wurde sie. Das war eine wichtige Erfahrung zu sehen, mit welche essenziellen Probleme andere Menschen kämpfen müssen. Menschen, deren Trinkwasser bedroht ist. Menschen, die betteln müssen.“ Aber Solidarität entsteht in Not, so hält er berührende Szene fest: Vukovar, Kroatien. Die Schusswunden des Balkankriegs klaffen noch in den Mauern. Aber junge, fremde Menschen laden den Deutschen ein zur Punkrockparty zwischen Ruinen, mit Unterschlupf.

25 Jahre sind die Donau hinabgeflossen. Wie hat sich das Leben verändert an den Ufern? Schmiedbauer sagt, er mache sich Sorgen um die politische Zukunft Europas, durch die der Fluss bis in die Ukraine fließt: „Natürlich. Es gibt Länder an der Donau, in denen politische Kräfte an der Macht sind, die Demokratie abschaffen wollen. Was ich wichtige finde: So viel wie möglich darüber zu sprechen. Mit den Menschen in den Ländern. Die Donau ist auch ein Fluss der Kommunikation.“

Icon vergrößern Christian Schmiedbauer erzählt eine Geschichte von der Donau. Foto: Christian Schmiedbauer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christian Schmiedbauer erzählt eine Geschichte von der Donau. Foto: Christian Schmiedbauer

Christian Schmiedbauers Tipp: „Gib nicht zu früh auf“

Die Bilder seiner Reise hat Schmiedbauer damals in Regensburg präsentiert, in einer Fotoausstellung. Das war sein erster Erfolg als Künstler, später wurde er bekannt durch seine Comics mit „Kauboi und Kaktus“. Doch sein bisher größtes Projekt ist die neue Graphic Novel. Für diese Idee hat der Künstler auch ein Arbeitsstipendium vom bayerischen Staat erhalten. Schmiedbauer lebt und arbeitet heute in Augsburg und unterrichtet hier auch junge Menschen an der Fachoberschule. Hat er einen guten Tipp für Zeichner? Wie finden sie ihren Stil? „Mein wichtigster Rat: Geduld haben. Zeichnen lernt man übers Zeichnen. Gib nicht zu früh auf.“ Und dann nennt er doch noch ein anderes Element, neben dem Wasser, das ihn vorangebracht hat: „Da ist ein künstlerisches Feuer in mir, sonst wäre ich nicht so beharrlich drangeblieben.“

Info: Christian Schmiedbauer: Menschen am Fluss Tagebuch meiner Donaureise, Volk-Verlag, 208 Seiten, 25 Euro