Eine Sause für Superhelden und Superschurken: „Der lachende Mann“ am Staatstheater Augsburg

Wenn die Welt untergeht, wird er immer noch lächeln: er, der Joker. Diese Figur ist der Superschurke in der Comic-Welt von Batman, der Gruselclown mit dem blutroten Dauergrinsen. Dieses Lächeln wurde ihm als Kind ins Gesicht geschnitzt, seine Mundwinkel mit einem Messer aufgerissen. Hässlich und verstoßen, so fühlte sich der Junge und wuchs zum Bösewicht heran, der Rache sucht. Stoff für Hollywoodverfilmungen: Jack Nicholson spielte die Figur mit seinem Haifisch-Grinsen. Joaquin Phoenix interpretierte den Joker als Komiker mit Depressionen. Heath Ledger leckte sich im Wahnsinn die Lippen und konnte nach Drehschluss die Rolle nicht abschütteln. Doch dass der Joker ein Franzose ist? Dass er aus einem historischen Roman entsprungen ist? Wissen wenige.

Darin lag für den Autor und Regisseur Armin Petras und die Dramaturgin Sabeth Braun ein Reiz. Sie haben gemeinsam ein Schauspiel über das Leben des Jokers geschrieben: „Der lachende Mann“ beginnt als barockes Märchen, bei Laternenschein, in Lumpen und Reifröcken. Doch der zweite Akt eskaliert zu einer TV-Casting-Show für tragische Helden, einem Popkultur-Musical. Und Elvis singt mit. Ein schwer zu fassendes, aber bombastisches Theaterfeuerwerk - eine Uraufführung am Staatstheater Augsburg.

Victor Hugo schuf den Joker als tragische Jahrmarktattraktion

1869 schrieb der Franzose Victor Hugo sein Werk „Der lachende Mann“, in dem der Joker die Hauptrolle spielt. Doch da trägt er den Namen Gwynplaine. Das Waisenkind mit dem unheimlichen Grinsen taumelt durchs Leben, verkauft sich als Gruselattraktion. Doch steigt Gwynplaine auf bis in den Adel. Ganz unten, weit oben, diese Fallhöhe wird in Augsburg im Bühnenbild von Petra Schickart zum Kletterhang – ein in jedem Sinn überragendes Bild für den Abend in der Brechtbühne: Als Spielfläche ragt eine Schrägwand in die Höhe, mit schmalen Sprossen, die den Füßen kaum Halt geben. An diesem Hang kraxeln die Figuren durchs Stück. Doch zuerst erzählt ein Chor in Lumpen, ein Grüppchen von Armen, wie alles begann.

Dunkelheit der Nacht, Wind pfeift aus Lautsprechern. Gwynplaine (Patrick Rupar) ist noch ein Kind, als er auf einem Fels im Meer ausgesetzt wird. Sein Lächeln verhüllt er mit einem Tuch, er kämpft um sein Leben. Dabei entdeckt er im Sturm ein Bündel: ein Baby. Der Junge rettet das erblindete Mädchen, der Chor spricht: „Der kleine Verstoßene hatte die kleine Sterbende gehört! Als das Mädchen sich in seinen Armen fühlte, hörte sie auf zu schreien.“

Der Sprachstil von „Der lachende Mann“ springt zwischen Witz und Tragik

Szenenwechsel: Eine Klappe springt im Bühnenboden auf und ein Marktschreier (Sebastian Müller-Stahl) ruft das Publikum zum Zirkus. Bei diesem Schausteller Ursus haben Gwynplaine und das Mädchen Schutz gefunden. Sowie einen Job: Der Junge, der immer lacht, ist eine Nummer, und die blinde Dea schlüpft ins Weißclowngewand. So fahren sie übers Land – bis der Adel auf sie aufmerksam wird. Eine Herzogin erspäht den Joker und will ihn einfangen. Der Sprachstil springt zwischen Witz und Tragik, heute und vorgestern.

Die Geschichte entwickelt einen Sog als ein dunkles Fest für die Augen: Die Kostüme (Annette Griedl) spielen mit Hugos Kontrasten. Oben und unten, Adel gegen Elend. Schwarze Ballkleider und weiße Lockenperücken strahlen die Macht aus. Grau dagegen die Bettler – und bunt der Wanderzirkus. Verstoßene, Nichtstaugende, Aussätzige. Die Requisite trägt Funken bei zum Märchen, wenn der Holzofen glüht und Laternen scheinen. In dieser Atmosphäre glänzen die Schauspieler: Der Joker murmelt schüchtern. Ursus (Sebastian Müller-Stahl) brüllt seine Texte durch den Saal wie ein Bär, und die blinde Dea (Anni Molke) berührt, in dem sie stolpert, hofft, liebt. Herrliche Begleiterin: Jenny Langner als Homo, halb Mensch, halb Wolfswesen. Sie rezitiert, jault und wälzt sich. Im Kontrast darf Königin Anne grollen (Ute Fiedler) und ihre Schwester Josiana (Katja Sieder) japst vor Vergnügen – sei es beim Tennisspiel oder unter der Decke mit Gwynplaine.

Durch eine Flaschenpost kommt auf, warum der Joker zum Joker wurde. Ohne zu viel zu verraten: Gwynplain stammte aus einer adeligen Familie und darf jetzt wieder die Seiten wechseln. Ende Akt 1.

Nach der Pause springt der Abend in etwas komplett Anderes

Zwischenfazit: Superhelden sind doch auch nur Menschen. Wenn es überhaupt eine Brücke gibt, die das Publikum sicher in den zweiten Akt führt, dann ist es diese Erkenntnis. Denn: Action, Kamera läuft! Jetzt treten Legenden aus Film- und Popkultur in einer TV-Castingshow an. Acht Stühle auf dem Steilhang: für Madonna und Catwoman, Janis Joplin und den grünen Hulk, für Elvis und – den Joker. Nun aber jener aus den Comics und Filmen. Sie alle wollen vorsingen vor einem Mann, der manisch in seinem Pailettenfummel herumwirbelt: Mehdi Salim. Er spielt eine Art Dieter Bohlen und befragt die Kandidaten mit Trash-TV-Phrasen: „Nummer 17. Was bedeutet dir Musik?“ Langes Schweigen. Dann grunzt der grüne Hulk im Berliner Dialekt: „Keeene Ahnung.“ Er sei nur hier, um ein sentimentales Lied zu spielen, schon grölt er zu Metalmusik. Elvis dagegen entpuppt sich als Mitarbeiter eines Chemieunternehmens, der den King nur darstellt. Wie viele Elvis-Imitatoren es gibt? „In den USA sind es 4897. Wenn es so weitergeht, werden im Jahr 2467...“, er überlegt, „... 78 Prozent aller US-Amerikaner Elvis-Imitatoren sein.“ Und der Rest des Abends? Ist ein Popsong-Potpourri. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und klebrige Kaugummiküsse, bis Janis Joplin auf ihrem Drogen-High die Bühne hinabrutscht. Es regiert die Anarchie.

Im Publikum löst die Superstar-Show viel Staunen, Verwunderung und lautes Lachen aus. Ein fast ungläubiges, aber aufrichtig überraschtes. Vom Elvis-Imitator bis zur Pseudo-Madonna, es sind doch nur Menschen, die hier darstellen. Aber wie haben die Autoren die beiden Akte verzahnt - rund um den Joker? Das bemerkt man beim Grübeln nach der Show, während die Bilder nachwirken: Königin Anne wird zur Popkönigin Madonna. Dea verwandelt sich in Harley Quinn, der Liebe des Jokers. Und Homo der Wolf? Miaut als Catwomen. Nur diese eine Figur bleibt, wer sie ist. Verloren in dieser Welt und liebesbedürftig. Am Ende lacht der Joker.