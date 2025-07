Neue Community-Managerin beim Staatstheater Augsburg: Anna-Sophia Kraus setzt auf Musik

Eine Spezialistin für „Community Arts“ bringt am Staatstheater Augsburg neue Projekte auf den Weg: Anna-Sophia Kraus nutzt die verbindende Kraft der Musik, um den gemeinschaftlichen Austausch in Augsburg anzuregen und zu begleiten. Damit schafft das Staatstheater weitere Verbindungen in die Stadtgesellschaft hinein und bietet Bürgerinnen und Bürger neue Möglichkeiten, in musikalischen Projekten selbst aktiv zu werden.

Mit der Begegnungs- und Vernetzungsplattform Plan A gehört das Staatstheater Augsburg bereits seit der Spielzeit 2017/18 zu den Vorreitern in Deutschland. In zahlreichen Projekten hat das Staatstheater seitdem aktuelle Themen der Stadtgesellschaft bearbeitet, sowie Laien ermöglicht, selbst künstlerisch aktiv zu werden.

Das Musikmachen mit anderen wird wichtig am Staatstheater Augsburg

Nun bekommt die Musik als verbindende Sprache der Verständigung zusätzlich eine tragende Rolle: „Gemeinsames Musikmachen trägt zur Bildung sozialer Gemeinschaften und zur Stadtteilentwicklung bei“, erklärt die neue Community-Arts-Projektleiterin Anna-Sophia Kraus, deren Stelle Teil von Plan A ist. In ihren bisherigen fünf Jahren als Musikvermittlerin am Haus baute Kraus bereits u.a. die beliebte Reihe „Community Music“ im Alten Rock Café auf, die Menschen unabhängig von ihrer Vorbildung gemeinsames Musizieren ermöglicht.

Mit dieser Erweiterung von Plan A wird auch der Umzug in das Große Haus strategisch vorbereitet, denn sie bringt neue Kooperationen mit sich, so Staatsintendant André Bücker: „Das Große Haus ist ein künstlerischer Knotenpunkt in der Stadt und verbindet sich mit anderen Institutionen wie dem Leopold Mozart College of Music zu einem musikalischen Campus, an dem ganz unterschiedliche Kunstformen entstehen.“ Junge Musikerinnen und Musiker der Orchesterakademie der Augsburger Philharmoniker und Studierende des Leopold Mozart College werden etwa Community Music auch in Praxisprojekten erproben. Diese Zusammenarbeit bedeutet eine Vernetzung von Ausbildung und Kulturinstitution, die laut Bücker „eine in Deutschland einmalige Synergie“ schafft.

Das Staatstheater kommt seiner Verantwortung als Kulturinstitution nach

In der neuen Projektarbeit kommt Anna-Sophia Kraus ihre internationale Erfahrung im Bereich der Community Arts zugute: Kraus ist im Community-Music-Netzwerk Deutschland aktiv und in engem Austausch mit dem ersten Community-Music-Team des Konzerthauses Dortmund und Alicia de Bánffy-Hall von der Hochschule Düsseldorf. Mit „Community Arts“ kommt das Staatstheater Augsburg ihrer Ansicht nach auch seiner Verantwortung als Kulturinstitution nach: „Solche Angebote machen neue Stimmen hörbar und bringen neue Themen und Fragestellungen in die Theaterarbeit ein“, erklärt Kraus. Als erstes Projekt, das verschiedene Kunstformen verbindet, entsteht ab Sommer 2025 die Community Oper »Re:Sound« in Augsburg-Oberhausen. Erste Informationen finden Sie hier. (AZ)