Staatstheater Augsburg zeigt „Der lachende Mann“: ein Stück über den Joker

Augsburg

Wie das Staatstheater Augsburg auf den Joker gekommen ist

Die nächste Premiere des Staatstheaters bringt einen unbekannten Roman von Victor Hugo auf die Bühne, dessen Hauptfigur trotzdem jeder kennt.
Von Richard Mayr
    Diese Figur kennt: Patrick Rupar spielt Hugos Gwynplaine, die literarische Vorlage für die Comic-Figur des Jokers. Foto: Jan-Pieter Fuhr, Staatstheater Augsburg

    Kaum jemand kennt Victor Hugos Roman „L’homme qui rit“ (auf Deutsch „Der Mann, der lacht“, „Der lachende Mann“) - schreibt das Staatstheater Augsburg, wenn es auf die nächste Premiere „Der lachende Mann“ hinweist. Kein Widerspruch. Zum 700 Seiten starken Werk existiert nicht einmal ein deutscher Wikipedia-Eintrag. Dramaturgin Sabeth Braun sagt zum Spaß, dass sie den ja jetzt verfassen könne. Gemeinsam mit dem Regisseur und Autor Armin Petras hat sie den Wälzer in ein Stück verwandelt. Am Freitag, 3. Oktober, kann man diese Adaption erstmals in Augsburg auf der Brechtbühne am Gaswerk sehen.

