Wie das Staatstheater Augsburg auf den Joker gekommen ist

Kaum jemand kennt Victor Hugos Roman „L’homme qui rit“ (auf Deutsch „Der Mann, der lacht“, „Der lachende Mann“) - schreibt das Staatstheater Augsburg, wenn es auf die nächste Premiere „Der lachende Mann“ hinweist. Kein Widerspruch. Zum 700 Seiten starken Werk existiert nicht einmal ein deutscher Wikipedia-Eintrag. Dramaturgin Sabeth Braun sagt zum Spaß, dass sie den ja jetzt verfassen könne. Gemeinsam mit dem Regisseur und Autor Armin Petras hat sie den Wälzer in ein Stück verwandelt. Am Freitag, 3. Oktober, kann man diese Adaption erstmals in Augsburg auf der Brechtbühne am Gaswerk sehen.
Augsburg
