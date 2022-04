Ausgedünnt: Die Musikbibliothek der Stadtbücherei Augsburg verliert Qualität

Plus Durch eine Neuausrichtung ist das Präsenzangebot im zweiten Stock der Stadtbücherei Augsburg merklich kleiner geworden. Ein großer Verlust.

Augsburgs Stadtbücherei hat seit langem eine eigene Abteilung für Musik, und seit kurzem hat diese Musikbibliothek nun auch einen „Musik-Makerspace“. Ein Raum, der einladen soll zur „kreativen Nutzung“ und zu diesem Zweck nicht nur verschiedene herkömmliche Instrumente zum „Ausprobieren“ bereitstellt, sondern ebenso auch digitales Equipment für die „Soundproduktion“ experimentierfreudiger „Musik-Maker“.