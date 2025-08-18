Icon Menü
Der Kunstverein Augsburg präsentiert „Interceptible Flutter“: Trägt die Schau?

Augsburg

Sind das neue künstlerische Wege oder ist das bloß bedeutungshuberisch?

Der Kunstverein Augsburg zeigt im Holbeinhaus ein so genanntes „Erkennbares Flattern“. Und er zeigt Werke, die das Fotografieren untersuchen, analysieren, offen legen möchten.  
Von Rüdiger Heinze
    Der Kunstverein Augsburg präsentiert unter dem Titel „Interceptible Flutter" neun künstlerische Positionen, hier die Videoarbeit von Eunju Hong. Foto: Rüdiger Heinze
    Der Kunstverein Augsburg präsentiert unter dem Titel „Interceptible Flutter“ neun künstlerische Positionen, hier die Videoarbeit von Eunju Hong. Foto: Rüdiger Heinze

    Zweifellos ist der Augsburger Kunstverein seit Längerem am Puls der Zeit. Er präsentiert unter der verantwortungsvoll-federführenden Leitung von Christian Thöner die Arbeit aufstrebender Künstler mit ersten Verdiensten und Auszeichnungen; er berücksichtigt deutlich die Medien der Gegenwart – wie etwa Video, Installation, Performance, Intervention; er achtet auf die großen Themen der Gegenwart in Politik, Sozialpolitik, Umwelt, gesellschaftlicher Entwicklung. Das ist prinzipiell zu begrüßen – oder nüchtern betrachtet: Welche Aufgabe hätte sonst ein Kunstverein, als sich neuen künstlerischen Wegen zu widmen, diese vorzustellen?

