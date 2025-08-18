Sind das neue künstlerische Wege oder ist das bloß bedeutungshuberisch?

Zweifellos ist der Augsburger Kunstverein seit Längerem am Puls der Zeit. Er präsentiert unter der verantwortungsvoll-federführenden Leitung von Christian Thöner die Arbeit aufstrebender Künstler mit ersten Verdiensten und Auszeichnungen; er berücksichtigt deutlich die Medien der Gegenwart – wie etwa Video, Installation, Performance, Intervention; er achtet auf die großen Themen der Gegenwart in Politik, Sozialpolitik, Umwelt, gesellschaftlicher Entwicklung. Das ist prinzipiell zu begrüßen – oder nüchtern betrachtet: Welche Aufgabe hätte sonst ein Kunstverein, als sich neuen künstlerischen Wegen zu widmen, diese vorzustellen?
