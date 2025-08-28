Wie findet man Woche für Woche die Idee für einen Cartoon, Herr Müller?

Was ist das eigentlich für ein Beruf, Schauspielerei? Und wie wird man Publikumsliebling? Zu unserem nächsten Live-Interview in der Reihe „60 Minuten mit“ haben wir Klaus Müller zu Gast in den Räumen der Heimatwelt der Augsburger Allgemeinen am Rathausplatz. Der Schauspieler gehört seit fast 30 Jahren zum Ensemble des Augsburger Theaters, er hat noch in der Komödie gespielt und zwei Jahrzehnte lang im Großen Haus - und Müller war dabei, als das Theater in ein Staatstheater umgewandelt wurde. Alleine darüber könnte sich AZ-Kulturredakteurin Birgit Müller-Bardorff am Montag, 15. September, von 18 Uhr spielend leicht 60 Minuten lang mit Klaus Müller unterhalten.

Seit 2016 zeichnet Klaus Müller „Müllers Malsaal“ für die AZ

Aber dann hat Müller neben dem Theater noch eine zweite Leidenschaft, er zeichnet – sehr gern auch Cartoons. Und seit 2016 bereichern Müllers Einfälle auch das Feuilleton regional, einmal wöchentlich erscheint Müllers Malsaal, in dem er humorvoll sein Augsburg spiegelt. Zuletzt war es der neue Trainer des FCA, dem Müller eine Aura der Unbesiegbarkeit gegeben hat, während das Spätzle auf einem Plakat bekannt gegeben hat, sich gerade im Urlaub zu befinden. In selbigem befindet sich Müller übrigens auch bald, weshalb sein Malsaal, das sei hier noch kurz erwähnt, am 6. und 13. September pausieren wird. Am 15. September kann Müller dann darüber erzählen, wie einfach oder schwierig es ist, jede Woche ein Cartoon-Thema zu finden – und wie ihm das gelingt, den Ereignissen als Cartoonist, eine satirische Wendung zu geben.

Müller trägt den Titel eines Kammerschauspielers

Und dann ist Müller in diesem Jahr der Titel eines Kammerschauspielers verliehen worden: Was bedeutet das für ihn? Nur Ehre (und Neid)? Trotz der vielen Themen wird der Zeitrahmen nicht gesprengt. Wer den Schauspieler und Cartoonisten einmal nicht in einer Rolle erleben möchte, hat am Montag, 15. September, um 18 Uhr dazu Gelegenheit. Die Karten kosten drei Euro, sie sind in der Heimatwelt der Augsburger Allgemeinen am Rathausplatz zu kaufen oder digital im Ticketshop der Augsburger Allgemeinen.