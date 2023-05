Literatur und Kunst im länderübergreifenden Dialog

Abstrakte Gemälde, ein angesagter tschechischer Künstler und ein Bigband-Auftritt in Oberhausen: Was die deutsch-tschechischen Kulturtage bieten.

Die deutsch-tschechischen Kulturtage zwischen Augsburg und Liberec finden seit 2005 im zweijährigen Wechsel unter dem Motto "Dialog" statt. Das Kulturaustauschprogramm steht in diesem Jahr im Zeichen von Kunst und Kultur. Es finden Lesungen, Ausstellungen, Diskussionen und ein literarischer Spaziergang durch Liberec statt. Ein neuer Kooperationspartner in Augsburg für die Veranstaltung ist die Stadtbücherei Augsburg.

Ein gewichtiger Bestandteil des Austauschprogramms ist in diesem Jahr die Ausstellung mit Arbeiten des Künstlers David Hanvald im Glaspalast. In der Halle 1, den ehemaligen Räumen der Staatsgalerie, sind unter dem Titel "Discrete Disposition" die abstrakten Arbeiten von Hanvald zu sehen. Hanvald, 1980 in Liberec geboren, gehört zu gefragtesten Künstlern Tschechiens. Die Ausstellung ist bis zum 24. September zu sehen.

Bewusst unscharfe Landschaften

Flankiert wird die Schau im Liebertzimmer des Schaezlerpalais mit Fotoarbeiten von Jiri Jiroutek. Unter dem Titel "Geheimnisvolle Landschaft" hat er über einen längeren Zeitraum Fotos von Malsymposien gemacht, die von Lenka Sykorova am Ufer des Flusses Ohre in der Nähe von Louny organisiert wurden. Durch Langzeitbelichtungen hat Jiroutek der umgebenden Landschaft bewusst unscharfe Konturen gegeben. Die Vernissage findet am Samstag, 13. Mai, um 11 Uhr im Liebertzimmer statt. Die Schau ist im Anschluss bis zum 24. Mai zu sehen.

Einen literarischen Spaziergang durch die Stadt Liberec unternimmt am Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr Dana Petrydesova, die Direktorin der wissenschaftlichen Bibliothek Liberec. In der Stadtbücherei Augsburg hält sie einen Vortrag über Orte in Liberec, die mit Otfried Preußler und einigen anderen vertriebenen deutschen Autoren in Verbindung gebracht werden. Der Vortrag dauert etwa 30 Minuten und wird aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzt.

Ein Vortrag über die Geschichte des Reichenberger Alpenvereins

Die Geschichte der Sektion Reichenberg im Alpenverein steht am Samstag, 13. Mai, um 16.30 Uhr in der Heimatstube Reichenberg (Konrad-Adenauer-Allee 55 in Augsburg) an. Volker Patzelt, der Vorsitzende des Heimatkreises Reichenberg, spricht über die Gründung der Reichenberger Alpenvereinssektion 1893, die bis heute existiert. Die Geschichte der Sektion ist wechselhaft.

Am Samstagabend steht um 19 Uhr dann noch ein Open-Air-Konzert an. Die zwölfköpfige Profi-Bigband Superhero Killers wird auf dem Helmut-Haller-Platz in Oberhausen sich dem Augsburger Publikum vorstellen. Sie spielen eigene Arrangements bekannter Hits und nehmen ihr Publikum mit in die Gefilde von Funk, Pop und Soul. Als Vorgruppe ist die Augsburger Gruppe "3ShotgunS" mit Classic Rock zu hören. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.

Und noch ein Ausblick auf einen letzten, aber zeitlich getrennten Programmpunkt: Am 24. Mai wird Anna Knechtl, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Adalbert Stifter Vereins, in einem Vortrag die Frage stellen: "Wer war Otfried Preußler?", ein Vortrag sowohl mit Lese- als auch mit Musikeinlagen. Er findet um 19 Uhr in der Stadtbücherei statt. (AZ)