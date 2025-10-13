Saisonauftakt der Kammerphilharmonie: Musikalische Lebensrückblicke voller traumatischer Erinnerungen

Als Großstadt ist Augsburg nicht verwöhnt mit Kammermusik anspruchsvoller Ausrichtung. Umso bedeutender ist das, was die Bayerische Kammerphilharmonie, vor 35 Jahren gegründet, in ihren Konzerten leistet: große Musik eher vom Rand des Repertoires in triftigen Kombinationen. Genau in dieser Hinsicht musste das jüngste Sonderkonzert zum Spielzeitauftakt als referenzhaft gehört werden.

Im Kleinen Goldenen Saal erklangen – außerordentlich beziehungsreich – Werke von Mieczyslaw Weinberg und Dmitri Schostakowitsch, diesen beiden Moskauer Komponistenfreunden, die sich als „Seelenverwandte“, wie das Konzertprogramm lautete, nicht nur gegenseitig inspirierten, sondern auch außerkünstlerisch halfen. Da hatten sich zwei von ähnlicher „Gestimmtheit“ gefunden – in musikalischer wie biografischer Hinsicht.

Die Bayerische Kammerphilharmonie setzt mit ihrem Konzertprogramm eins drauf

Insofern wären viele Programm-Kombinationen von Weinberg- und Schostakowitsch-Werken sinnstiftend für ein Konzertprogramm. Aber die Bayerische Kammerphilharmonie setzte noch eins drauf und verknüpfte Weinbergs Kammersinfonie Nr. 4 mit Schostakowitschs Kammersinfonie, opus 110a, was heißt: Es erklangen Stücke, die dezidiert weit stärker einen Gesamtrückblick auf ein Lebenswerk halten als es bei beiden Komponisten anhand von Selbstzitaten immer wieder andeutungsweise üblich war.

Weinberg schrieb seine 4. Kammersinfonie 1992, sie gilt als sein Schwanengesang; Schostakowitsch komponierte sein 8. Streichquartett, also die Grundlage für die Kammersinfonie 110a, als ein Andenken an sich selbst, wie er in einem Brief aus dem Entstehungsjahr 1960 mitteilt. Er ging davon aus, dass niemand nach seinem Ableben eine Komposition schreiben würde, die seinem Andenken gewidmet ist. Weshalb er selbst tätig wurde: Das Werk hebt an mit seinen so oft von ihm klingend verwendeten Namensinitialen, mit den Tönen D(mitri)-Es-C-H(ostakowitsch).

Weinbergs Rezeption kam er 2010 durch die Bregenzer Festspiele ins Rollen

So weit die Impulse zu komponieren. Dass dann Werke die Frucht waren, die ihre „Seelenverwandtschaft“, ihre „Gestimmtheit“ dokumentieren, ist aus beider Lebensläufe abzuleiten. Da wie dort nicht nur einmal Lebensgefahr durch den Machtapparat inhumaner politischer Systeme – ob es, wie bei Weinberg, erst Faschismus, dann Kommunismus waren, ob es, wie bei Schostakowitsch, über Jahrzehnte hinweg der Stalinismus war. Um es auf den Punkt zu bringen: In ihren Werken sangen zwei, die traumatische Schmerzen haben mussten.

Und geradezu monströs ist es, dass diese Schmerzen Weinbergs weit nach seinem Tod seine Wiederentdeckung einleiteten. Indem Bregenz 2010 seine so beklemmende Oper „Die Passagierin“ (1968) szenisch uraufführte, kam Weinbergs Rezeption erst ins Rollen. Insbesondere die Dirigenten Mirga Grazinyte-Tyla und Gidon Kremer setzten sich für ihn ein, dazu der Geiger Linus Roth, der in Augsburg eine Weinberg-Gesellschaft gründete – mit der Witwe Schostakowitschs als Ehrenpräsidentin. Inhalt der „Passagierin“, die mittlerweile an großen Opernhäusern, auch in München, erschien: Auf einem Atlantikschiff treffen um 1960 zwei ehemals ineinander verstrickte Frauen aufeinander, die KZ-Auschwitz-Aufseherin Lisa sowie Martha, eine Auschwitz-Gefangene. Auch hier: traumatische Erinnerungen werden wach. Weinbergs Familie wurde im Holocaust ermordet.

Die Bayerische Kammerphilharmonie versenkt sich tief in die unmenschlichen Bedingungen des Lebens

So viel zum Rahmen des Konzerts, soviel zur tiefen Bedeutung seines Programms, ein Vorgriff praktisch auf November-Gedenken. Zwei also sangen, die Schmerzen hatten. Weinbergs Kammersinfonie fasst diese zu einem einzigen großen Klagelied, zu einem schmerzlichen Gebet, zu einer alttestamentlichen Jeremiade zusammen, worin ein Klezmer-Klarinetten-Cantus über meist getragenem Streicherchor bedrückende Trauerarbeit zwischen tränenlosem Weinen und Schreckensschrei leistet. Weinberg verarbeitet sein Trauma, indem er instrumental erzählt. Und weil dem Klarinetten-Solisten Thorsten Johanns alle graduellen Steigerungen von butterweichem Ansatz bis hin zur gequälten Exklamation zur Verfügung stehen, und weil die Bayerische Kammerphilharmonie bis hin zum – bedingt hoffnungsvollen – letzten Triangelschlag beseelt musizierte, erklang eine Wiedergabe, die gleichsam das Herz ausschüttete.

Gefolgt unter anderem von Schostakowitschs Kammersinfonie, die seine Person in das Leid durch unerbittliche Staatsmaschinerie und in das Leid der Juden unter Stalin einbindet. Mit der souveränen Führung des Konzertmeisters Sebastian Casleanus versenkte sich die Bayerische Kammerphilharmonie tief in die unmenschlichen Bedingungen des Lebens Schostakowitschs. Ein großer Abend.